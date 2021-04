abtis erhält weitere Advanced Specialization für Microsoft Teams

Auszeichnung würdigt die umfassende Erfahrung mit den Lösungen für Besprechungen und Konferenzräume für Microsoft Teams und ergänzt die für Teams-Telefonie. abtis ist mit drei Advanced Specializations einer der führenden Partner im Microsoft-Kosmos.

Pforzheim, 13.04.2021 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, hat mit der Advanced Specialization Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams eine weitere Microsoft-Partner-Auszeichnung der höchsten Kategorie erhalten. Weltweit wurde diese Spezialisierung bisher nur an einen kleinen Kreis ausgewählter Unternehmen mit einer besonderen Qualifikation vergeben.

Unsere Arbeitswelt vollzieht gerade einen drastischen Wandel. Insbesondere das vergangene Pandemie-Jahr, in dem Remote Work und Homeoffice zur neuen Normalität geworden ist, führte dazu, dass sich Unternehmen und Beschäftigte mehr und mehr dem Modern Workplace zuwendeten. Microsoft Teams bietet dazu die Infrastruktur für flexible Online-Meetings und -Konferenzen, die in Produktivität und Qualität mit persönlichen Treffen mindestens vergleichbar sind. Microsoft Teams macht Besprechungen mit persönlicher Interaktion online möglich und erleichtert zudem die gemeinsame Arbeit an Dokumenten.

abtis hat Microsoft Teams bereits in zahlreichen Unternehmen erfolgreich eingeführt und sie dabei unterstützt, Online-Meetings einfach, ortsungebunden und sicher durchzuführen und dabei den gesamten Lebenszyklus einer Besprechung – von der Planung bis zur Nachbereitung – unkompliziert abzudecken.

Mit der Advanced Specialization für Meetings und Meeting Rooms für Microsoft Teams zeichnet Microsoft das Pforzheimer Unternehmen nun für seine umfassende Erfahrung und den nachgewiesenen Erfolg bei der Bereitstellung von Diensten und Lösungen für Besprechungen und Konferenzräume für Microsoft Teams aus.

Nach den Advanced Specializations für Calling for Microsoft Teams und Threat Protection ist das für die abtis nun bereits die dritte Auszeichnung der höchsten Kompetenzklasse im Microsoft-Kosmos. Nur eine handverlesene Anzahl besonders qualifizierter Unternehmen, die die umfangreichen Anforderungen – darunter die Dokumentation breiter Projektexpertise durch umfangreiche Kundenreferenzen, ein externes Audit der Kompetenz sowie der Nachweis der relevanten Skillsets im Team – erfüllen, werden mit dieser Spezialisierung ausgezeichnet. Advanced Specializations bauen auf den sogenannten Gold-Kompetenzen auf, die bislang die Spitze in der Kompetenz-Pyramide bei Microsoft darstellten.

“Wir sind sehr stolz darauf, innerhalb kürzester Zeit bereits die dritte Advanced Specialization erhalten zu haben”, erklärt Thorsten Weimann, Gründer und Geschäftsführer der abtis. “Seit vielen Jahren sind wir bereits eng mit Microsoft verbunden und haben im Lauf der Zeit zahlreiche Kompetenzen erworben. Es freut uns, dass dieses Engagement gesehen und gewürdigt wird. Für unsere Kunden ist die Auszeichnung eine erneute Bestätigung für unsere Expertise. Hier sind eben Profis am Werk, die ihre Arbeit mit Leidenschaft für den Mittelstand tun.”

Ausgezeichnet mit dreizehn Gold-Kompetenzen, zwei Silber-Kompetenzen sowie den Advanced Specializations Calling for Microsoft Teams, Threat Protection und nun Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams ist abtis ein Fokus-Partner für Microsoft im Mittelstand. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Microsoft-Cloudplattformen Office 365 und Azure.

Mehr über den Modern Workplace im Leistungsportfolio der abtis finden Sie hier: https://www.abtis.de/leistung/workplace

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist der führende Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Secure Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Im Consulting entwickelt abtis gemeinsam mit den Kunden ganzheitliche Strategien, indem Prozesse, Organisation und Technik zusammen neu gedacht werden. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services. Dabei steht Sicherheit immer im Mittelpunkt.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blueprints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie Microsoft, DELL EMC oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

