abtis brilliert bei Cloud-Know-how für Microsoft Azure

Pforzheimer IT-Dienstleister unterstützt den Mittelstand bei der sicheren Migration von Rechenzentren in die Cloud für mehr Flexibilität, bessere Skalierbarkeit und höhere Kosteneffizienz.

Pforzheim, 27.07.2021 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, hat drei Microsoft-Partner-Auszeichnungen der höchsten Kategorie für den Bereich Microsoft Azure erhalten. Damit gilt die abtis als ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet.

Managed Services und Cloud Computing erlauben es der IT, sich rasch von der täglichen Last des Infrastruktur- und Systembetriebs zu befreien. Doch auch hier gilt: Gründlichkeit vor Schnelligkeit, Individualität vor One Size Fits All. Wer einfach nur möglichst schnell möglichst viele Server und Systeme in die Cloud verschiebt, gewinnt nur einen Bruchteil der potentiell erreichbaren Agilität – und schöpft die Möglichkeiten zu wenig aus. abtis unterstützt den Mittelstand bei der Entwicklung und Umsetzung einer individuellen Strategie für das Datacenter, die die Stärken des Kunden nutzt, um seine Agilität und Flexibilität zu steigern und so Mehrwert zu erreichen.

Dabei wendet abtis die gesamte Palette an Möglichkeiten von Microsoft Azure zum Aufbau des Modern Datacenter an. Grundsätzlich gibt es zwei Wege: 1. Migration bestehender Workloads in die Cloud und 2. Anwendungsmodernisierung durch Containerisierung und anschließender Verlagerung nach Azure.

1.: Um die IT-Infrastruktur ad hoc zielgerichtet zu erweitern oder bestehende Workloads schnell zu migrieren, stellt Microsoft Azure eine Vielzahl attraktiver Dienste in der Cloud zur Verfügung. Das bietet sich insbesondere für Infrastrukturen wie Server und Datenbanken an. Dabei unterstützt Microsoft Azure nicht nur die eigenen Plattformen wie Windows und SQL Server, sondern auch Open Source Plattformen wie Linux, My SQL, MariaDB und PostgreSQL. Der Kunde behält dabei immer den Überblick und den vollständigen Zugriff auf sämtliche Daten, Dienste und Anwendungen – ob im hybriden Ansatz oder 100% in der Cloud, immer passend zu den jeweiligen Geschäftsanforderungen.

2.: Ein alternativer, zukunftsweisender Weg der Cloud-Migration ist die Modernisierung von Anwendungen auf der Basis von Container-Technologie, die die Bereitstellung und Aktualisierung von Geschäftsanwendungen deutlich vereinfacht und effizienter macht. Einzelne Funktionen können so unabhängig voneinander entwickelt, skaliert und betrieben werden. Azure Kubernetes Service (AKS) bietet Unterstützung für das Hosting, das Deployment und die Verwaltung von Container-Umgebungen. So kann AKS u. a. Ressourcen ganz nach Bedarf bereitstellen, aktualisieren oder skalieren, ohne Anwendungen offline schalten zu müssen. abtis unterstützt Kunden nicht nur bei der Modernisierung ihrer Applikationslandschaft, sondern auch bei der Planung, vollautomatisierten Bereitstellung und beim Betrieb ihrer Kubernetes-Infrastruktur.

Beiden Alternativen gemein sind die Vorteile der Cloud Migration für den Mittelstand: Schnelleres Bereitstellen neuer Funktionen, mehr Flexibilität und Skalierbarkeit, höhere Sicherheit und Verfügbarkeit sowie Entlastung der IT-Abteilung.

Die große Erfahrung von abtis auf diesem Gebiet wurde nun kürzlich von Microsoft bestätigt. Mit drei Auszeichnungen der höchsten Partner-Kategorie – den Advanced Spezializations – für Kubernetes auf Microsoft Azure, die Migration von Linux- und Open-Source-Datenbanken auf Microsoft Azure sowie für die Migration von Windows Server und SQL Server zu Microsoft Azure unterstreicht Microsoft eindrucksvoll die Kompetenz der Pforzheimer im Bereich Cloud Migration und Anwendungsmodernisierung. Mit diesen Auszeichnungen verfügt abtis nun über die beeindruckende Zahl von 14 Gold-Kompetenzen und 9 Advanced Specializations von Microsoft. Der Mittelstand kann dieses Know-how durch die Beratungsangebote der abtis nutzen, um eigene, praxistaugliche Strategien für die Cloud Migration und Modernisierung des Datacenters umzusetzen.

Mehr über die Cloud Migration durch Workload-Verlagerung im Leistungsportfolio der abtis finden Sie hier: https://www.abtis.de/azure-cloud-migration

Mehr über die Anwendungsmodernisierung und Cloud Migration auf der Basis von Azure Kubernetes Service Modernisation: https://www.abtis.de/kubernetes-on-azure

Der IT-Dienstleister abtis führt den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft Infrastrukturen und betreut bereits mehr als 100.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Als Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland mit 14 Microsoft-Gold-Kompetenzen und 9 Microsoft Advanced Specializations für Modern Work, Security und Azure setzt abtis ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche.

Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt abtis seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. abtis ist Spezialist für moderne IT-Sicherheit und unterstützt mit KI-basierten Produkten, praxisnaher Beratung und Managed Security bei der Umsetzung des Zero-Trust-Modells und der verlässlichen Einhaltung von Richtlinien wie BSI-Grundschutz oder DSGVO. Das abtis Security Team bietet Security und Schutz auf höchstem Niveau. Die Microsoft Azure Cloud Services, hybride Konzepte, Cloud Computing, Cloud Migration und Managed Services bilden die Basis für das Modern Datacenter, mit dem abtis-Kunden echten Mehrwert generieren. Im Digital Consulting ist abtis Sparringspartner für neue Prozesse und Geschäftsmodelle im Mittelstand und bringt im Customizing und der individuellen Entwicklung von Anwendungssoftware ihr gesamtes Technologie- und Service-Know-how aus Hunderten von Projekten ein.

Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern wie Microsoft, DELL EMC, Huawei, Barracuda, Deep Instinct, Veeam, VMWare u.a. hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann ihre Kunden zukunftssicher beraten.

Mehr als 100 technikbegeisterte Mitarbeitende beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarters), Berlin, Freiburg, Göppingen und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, Enders, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, testo und Wackler, die Bundesliga-Vereine FC Freiburg und FC Heidenheim sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

abtis GmbH

Viven Jung

Wilhelm-Becker-Straße 11b

D-75179 Pforzheim

+49 7231 4431 122

presse@abtis.com

http://www.abtis.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Abtis

Gerberstraße 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220

abtis@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.