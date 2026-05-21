Abschlag mit königlicher Geschichte: Golf und Wellness in den Ensana Hotels in Marienbad

Traditionsreicher Royal Golf Club von 1905 – Marienbad als renommierter heilklimatischer Kurort – Exklusives Spa-Erlebnis in der historischen Royal Cabin des Nove Lanze

Golfen auf historischem Terrain und anschließend entspannen wie ein König: Im böhmischen Marienbad verbinden die sieben Ensana Hotels sportliche Exklusivität mit traditionsreicher Kurkultur. Die Unterkünfte der führenden Health-Spa-Marke Europas bieten unterschiedliche Komfortkategorien und befinden sich nur wenige Kilometer vom Royal Golf Club Marienbad entfernt, dem ältesten Golfplatz Tschechiens und gleichzeitig einem der bedeutendsten in Europa.

Golfen im historischen Ambiente

Angelegt 1905 als 18-Loch-Platz am Fuße des Kaiserwalds, wurde der Royal Golf Club Marienbad im selben Jahr feierlich vom englischen König Edward VII. eröffnet. Kleine Greens, geschickt positionierte Bunker, Höhenunterschiede sowie Wasserhindernisse verlangen ein präzises und technisch anspruchsvolles Spiel. Als einziges Areal außerhalb der Mitgliedsstaaten des Commonwealth darf sich die Anlage Royal Golf Club nennen – ein Ehrentitel, den 2003 Königin Elizabeth II. verlieh.

Die Region rund um Marienbad gehört zum westböhmischen Bäderdreieck und hat sich als attraktive Gesundheits- und Golfdestination etabliert. Insgesamt neun renommierte Plätze sorgen auch bei mehrtägigen Reisen für Abwechslung bei Spielern unterschiedlicher Handicaps. Für Gäste des 4-Sterne-Hotels Butterfly, des 4-Sterne-Superior-Hauses Hvezda sowie des Traditionshotels Nove Lazne stehen spezielle Golfarrangements zur Verfügung. Je nach Aufenthaltsdauer von drei, fünf oder sieben Nächten umfasst das Angebot Green Fees auf bis zu fünf unterschiedlichen Golfplätzen. Neben der Übernachtung inklusive Frühstück ist auch die Nutzung des Wellness- und Sportbereichs enthalten. Die Pakete verbinden sportliche Abwechslung mit den hochwertigen Wellness- und Gesundheitsangeboten der Ensana Hotels und sind bereits ab 429 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Entspannen wie ein König

Nach der Golfrunde wartet eine ebenso geschichtsträchtige Wellness-Auszeit. Die edle Royal Cabin des Nove Lazne aus dem Jahr 1896 wurde vom Architekten Josef Schaffer eigens für König Edward VII. gestaltet. Der britische Monarch war insgesamt neunmal in Marienbad zu Gast und hinterließ bis heute sichtbare Spuren. Prunkvolles Mobiliar, persische Teppiche und Seidentapeten verleihen der Spa-Suite eine besondere Atmosphäre. Hier können Gäste in königlichem Ambiente entspannen und ausgewählte Anwendungen von wohltuenden Mineralbädern mit natürlich vorkommenden CO2-Gasen aus der berühmten Marienquelle bis hin zu Inhalationstherapien oder Trinkkuren genießen.

Seit 2023 trägt Marienbad offiziell den Titel eines heilklimatischen Kurorts, eine Auszeichnung, die bislang nur sechs Städte in Tschechien erhalten haben. Das staatliche Gütesiegel bestätigt die therapeutische Wirksamkeit des Ortsklimas und unterstreicht die ausgezeichnete Luftqualität. Für Golfer ist diese Umgebung eine ideale Ergänzung zum ganzheitlichen Gesundheits- und Erholungsangebot der Ensana Hotels. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

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