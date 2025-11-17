Abschirmung von Elektrosmog: Preiswert und Einfach

Abschirmung von Elektrosmog: Preiswert und Einfach

Der tägliche Umgang mit elektronischen Geräten hat unser Leben in vielerlei Hinsicht erleichtert. Die Kehrseite der Medaille jedoch ist, dass wir uns zunehmend mit Elektrosmog konfrontiert sehen. Für Menschen mit Elektrosensibilität, die auf elektromagnetische Strahlungen besonders sensibel reagieren, kann dies ein erhebliches Problem darstellen. Die Suche nach wirksamer und dabei preisgünstiger Abschirmung gestaltet sich häufig schwierig. Diese Herausforderung wird durch das weit reichende Angebot und die Vielzahl an unzuverlässigen Lösungen auf dem Markt noch verstärkt.

Elektrosmog: Was ist das und warum ist es problematisch?

Elektrosmog ist der umgangssprachliche Begriff für elektromagnetische Felder, die durch technische Geräte und die Stromversorgung in unserer Umgebung erzeugt werden. Dazu zählen niederfrequente Felder von Stromleitungen genauso wie hochfrequente Felder von Mobiltelefonen, WLAN-Routern und anderen drahtlosen Technologien.

Die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen dieser Strahlung sind bislang wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Menschen mit Elektrosensibilität berichten jedoch von Symptomen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Erschöpfungszuständen, die sie auf die Einwirkung elektromagnetischer Felder zurückführen.

Abschirmung Elektrosmog: Preiswert und einfach?

Der Markt bietet eine überwältigende Anzahl von Produkten zur Abschirmung dieser Strahlungen an, doch nicht alle Produkte sind gleich wirksam. Viele arbeiten mit älteren Technologien, die die Bedürfnisse von Elektrosensitiven nicht ausreichend berücksichtigen. So werden oft elektromagnetische Strahlungsmessungen zur Überprüfung der Wirksamkeit von Produkten herangezogen, die jedoch für die entscheidenden, biologisch wirksamen sogenannten Skalarwellen nicht aussagekräftig sind.

Warum herkömmliche Messmethoden oft nicht ausreichen

Viele Messgeräte versagen bei der Erfassung von Skalarwellen, die sich anders verhalten als herkömmliche elektromagnetische Wellen. Diese Wellen folgen ganz anderen physikalischen Gesetzen und spielen bei den biologischen Auswirkungen eine entscheidende Rolle. Auf dem Markt existieren Messgeräte nach Dr. Meyl, die speziell für diese Art von Wellen konzipiert wurden, jedoch sind diese Geräte nicht weit verbreitet.

Biologische Testmethoden als zuverlässige Alternative

Um die Effektivität von Abschirmungslösungen wirklich beurteilen zu können, sind biologische Tests gefragt. Diese reichen von der Dunkelfeldmikroskopie, mit der das Blutbild auf Veränderungen beobachtet werden kann, bis hin zu Biofeldmessungen, die die energetischen Auswirkungen auf den Körper erfassen.

Doch auch wenn diese Methoden durch holistisch arbeitende Ärzte und Heilpraktiker durchgeführt werden können, ist die eigene Erfahrung oft die überzeugendste. Indem man verschiedene Produkte ausprobiert und die eigenen körperlichen Reaktionen beobachtet, kann man feststellen, welche Lösungen tatsächlich Erleichterung bringen.

Vital Energy Produkte: Selber ausprobieren und auf den Körper hören

Ein großer Vorteil einiger Anbieter, wie beispielsweise Vital Energy, ist die Möglichkeit des uneingeschränkten Rückgaberechts. Dies ermöglicht den Verbrauchern, die verschiedenen Produkte ausführlich zu testen und sich selbst davon zu überzeugen, wie gut die Produkte für sie persönlich wirken. So können sie, ohne auf zweifelhafte wissenschaftliche Methoden zurückzugreifen, schlichtweg auf das eigene Wohlbefinden achten.

Fazit: Individuelle Lösungen für individuelles Wohlbefinden

Die wirksame Abschirmung von Elektrosmog erfordert mehr als nur den Kauf irgendeines Produkts. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Schutz und Praktikabilität zu finden. Indem man eine Vielzahl von Produkten und Methoden ausprobiert, biologische Tests in Betracht zieht und letztlich auf seinen Körper hört, kann jeder die für sich optimale Lösung finden.

Mit einer wachsenden Anzahl an Menschen, die von Elektrosmog betroffen sind, ist es wichtig, dass wir weiterhin in Forschung und Aufklärung investieren. So stehen uns in Zukunft noch bessere Werkzeuge zur Verfügung, um uns effektiv zu schützen, ohne dabei unnötig in teure und unwirksame Produkte zu investieren.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, und schützen Sie sich vor Elektrosmog – auf eine Weise, die Ihrem Körper und Ihrem Wohlbefinden gerecht wird.

Über uns – Vital Energy

Vital Energy wurde 2009 gegründet. Der Name ist ein Synonym für die wahre Urkraft jeglichen Lebens. Diese Vis Vitalis ist der eigentliche Verursacher von körperlichem Wohlergehen. Es werden technische Produkte für den Gesundheitsmarkt entwickelt und angeboten, die Alleinstellungsmerkmale tragen. Die Produkte haben alle Vorsorgecharakter, welche das Immunsystem stärken und somit den Bioorganismus immer in der richtigen energetischen Balance halten. Richtig angewandt, arbeiten die Selbstregulations- und Heilungsmechanismen damit immer artgerecht, optimal.

Leider hat die Erkenntnis dieser Lebenskraft noch nicht die allgemeine Anerkennung gefunden, welche Ihr zusteht.

Da wir holistisch agieren, ist die Palette je nach Auslegung, für alle Bioorganismen geeignet. Das heißt, nicht nur wir Menschen und Tiere erkranken auf Grund der negativen Ernährungs-und Umweltbedingungen, sondern der gesamte Lebensraum, wie Flora und Fauna. In einer technisierten Welt wo Fortschritt und Kapitalmaximierung die scheinbar einzige Antriebsquelle für die Menschheit ist, wird die Vorsorge für dauerhafte Gesundheit leicht aus dem Auge verloren.

Wir haben uns der Thematik angenommen und stellen dementsprechende, einzigartige Produkte zur Verfügung. Das heißt wir sind keine Kistenschieber, die einfach nur handeln, sondern wir bieten ergänzende Systeme an, welche unserer Meinung nach ausreichen, um dauerhafte Gesundheit zu erhalten.

Hierzu zählen im Wesentlichen:

Wasser

Da Wasser Lebensmittel Nr.1 ist, müssen wir hier die beste Qualität trinken. Ohne gute und ausreichende Wasserqualität ist dauerhafte Gesundheit faktisch unmöglich.

Leider wird gerade dieses Lebensmittel, weil billig, physiologisch vollkommen verkannt und durch vielfältige Kunstgetränke ersetzt. Welch ein fataler Irrtum!

Hier bieten wir Trinkwasserfilter für Zuhause aus der WATEC Serie an: Wasserfilter Tischgerät-WATEC Pitcher.Magic Bottle vitalisiert Wasser und ersetzt energetisch die weitverbreiteten Energy Drinks.

Ernährung

Hier werden Gerätschaften angeboten, welche darauf abzielen, lebende Pflanzennahrung optimal aufzubereiten.

Die letzte Ernährungspyramide lt. Havard empfiehlt, mindestens 70% pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen.

Hier gibt es als Nachfolger vom bekannten Power Smoother, die VE MIX Serie mit dem Smoothie Mixer 1500 Watt – VE MIX classic und den Smoothie Mixer to go – VE MIX JET. Dies ist zur Zeit der beste Smoothie Maker in seiner Klasse am Markt. Ein Smoothie Mixer 1000 Watt, welcher cremigste Smoothies produziert.

Energetik

Mittlerweile ist die Belastung durch technische elektromagnetische Strahlung sehr stark und es gibt immer mehr Menschen welche davon spürbar belastet werden.

In Kumulation mit diversen anderen Umweltbelastungen kann genau dieser ESMOG das Fass zum überlaufen bringen.

Leider ist dieser Sektor noch total verkannt, da man die Strahlen nicht sehen kann. Nur die Auswirkungen, welche in der Regel nicht zu ortbar sind, werden immer signifikanter.

In der Natur sind sie leicht nachweisbar schon seit über 20 Jahren zu beobachten. Baumsterben und Orientierungslosigkeit in der Tierwelt sind mittlerweile bestens dokumentiert.

Vital Energy hat hier eine einzigartige Produktpalette entwickelt, welche alle Anforderungen restlos abdeckt. D.h. wir können auch der immer mehr diskutierten Aufstellung von Antennensystemen paroli bieten, indem wir die belastenden Parameter einfach eliminieren.

Proteste aus der Bevölkerung werden damit hinfällig, da es mit unserer Technologie nachweislich keine Belastung mehr gibt.

Unsere Produktpalette umfasst in dem Bereich den weltverbreiteten Handystrahlenschutz MOTEC und für großräumigen Schutz vor Elektrosmog, die Harmony Disc. Unser Vitalschmuck schützt ebenfalls vor disharmonischer Strahlung und die Powerbänder stärken das Immunsystem. Spitzensportler jeglicher Sportart schwören auf das Power On Armand. Für lokale Schmerzen und Verletzungen ist unser Gesundheits- Pad – VITAL PAD, ein wertvoller Begleiter der Hausapotheke.

Ein Grundsatz unserer Firma :

Alle sollen sich dauerhafte Gesundheit leisten können.

Unsere Produkte für den Endverbraucher sind trotz bester Technik knapp kalkuliert und übersteigen nicht die Grenze von 300,-

Da wir selbst Entwicklungsabteilung und Technik im Haus haben, sind wir natürlich auch in der Lage kundenspezifischen Wünschen nachzukommen.

OEM Partner sind immer gerne Willkommen. Fragen Sie einfach an, wir versuchen immer unser Bestes zu geben.

