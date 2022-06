abresa: kundenorientierte Neugestaltung des Internetauftritts

Schwalbach, 09.06.2022 „abresa steht für kundennahe und passgenaue Beratung. Und genau dies möchten wir mit dem neuen Internetauftritt bereits auf den ersten Blick vermitteln“, beginnt Geschäftsführer Günter Nikles.

Das Beratungshaus ist seit 18 Jahren erfolgreich am Markt tätig, ein Grund für den Erfolg sind die Menschen, die Mitarbeitenden hinter abresa. „Wir verkaufen keine Produkte, sondern Services. Einen Großteil der Qualität dieser Services machen bei uns die BeraterInnen aus. In persönlichen Gesprächen erreichen sie unsere KundInnen und finden gemeinsam eine passgenaue Lösung“, erläutert Nikles.

Um dies auf den ersten Blick besser zu vermitteln, wurde der Internetauftritt neugestaltet. Neben Bildern der eigenen MitarbeiterInnen werden die jeweiligen Serviceangebote von abresa ausführlich aus Kundensicht beschrieben. „Wir erläutern die einzelnen Leistungsbausteine und unser Vorgehen bei der Zusammenarbeit. So sind wir vom ersten Eindruck an transparent und holen unsere KundInnen ab“, betont der Geschäftsführer.

Um das Persönliche der Leistung zu unterstreichen, finden sich unter den jeweiligen Services die Namen der Verantwortlichen und die Möglichkeit, diese direkt per Mail anzuschreiben.

„Bereits bei den Fotoaufnahmen haben wir gemerkt, dass wir mit unserem Absatz auf dem richtigen Weg sind. Unsere MitarbeiterInnen waren begeistert und haben sich gerne für abresa ablichten lassen“, schmunzelt Rainer Geiben, Gesellschafter und verantwortlich für den Bereich BPO (Business Process Outsourcing).

Die Mitarbeitenden haben auch bei der inhaltlichen Gestaltung der Texte aktiv mitgearbeitet und ihre jeweiligen Aufgaben beschrieben.

„Beratung basiert auf Vertrauen. Wir können uns auf unsere KollegInnen verlassen und genau dies kommt sowohl in den Bildern als auch den Texten des neuen Internetauftritts zum Ausdruck“, erläutern Geiben und Nikles, die sich zugleich bei Ihren Mitarbeitenden für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Die abresa GmbH, Schwalbach, ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 62 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden und Bad Sobernheim.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners und SAP-Gold-Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IDW PS 951 ist abgeschlossen.

Firmenkontakt

abresa GmbH

Günter Nikles

Katharina-Paulus-Str. 8

65824 Schwalbach

06196 96958-0

guenter.nikles@abresa.de

http://www.abresa.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803

loetters@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

