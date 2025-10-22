abresa eröffnet weiteren Standort in Hamburg

Mit dem Schritt in die Hansestadt setzt die abresa GmbH ihren kontinuierlichen Expansionskurs fort. Im ersten Quartal 2026 wird das neue Team in Hamburg seine Arbeit aufnehmen.

Schwalbach, 22. Oktober 2025. Mit der Eröffnung des Standorts in Hamburg baut die abresa GmbH ihre Präsenz in Norddeutschland gezielt aus. Damit wird das HR-Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen künftig noch näher an seinen Kunden in der Region sein.

„Die Entscheidung für Hamburg fiel uns leicht. Hier treffen wir auf ein starkes wirtschaftliches Umfeld und können unseren Mitarbeitenden gleichzeitig attraktive, wohnortnahe Arbeitsplätze bieten“, erläutert Günter Nikles, Geschäftsführer der abresa GmbH. „Damit setzen wir unsere Strategie des organischen, regionalen Wachstums konsequent fort.“

Der Aufbau des neuen Standortes wird in den Händen eines erfahrenen Teamleiters liegen, den man bereits verpflichten konnte. Er bringt langjährige SAP-HCM-Expertise und umfassende Projekterfahrung mit. Dies gilt auch für die erste Mitarbeitende, die ebenso den Anstellungsvertrag bereits unterschrieben hat. Weitere Gespräche mit qualifizierten HR“lern stehen bereits an. „Die Suche nach geeigneten Büroräumen ist in vollem Gange“, erklärt Nikles. Da das Team in den kommenden Monaten Schritt für Schritt wachsen soll, will man die Entscheidung nicht übereilt treffen. Es muss passen, so die Maxime.

Sobald die ersten Mitarbeitenden eingearbeitet sind, wird das Hamburger Büro seine Aktivitäten in der Region intensivieren. Nach dem bewährten abresa-Prinzip startet jede Niederlassung bewusst in überschaubarer Größe, um sich nachhaltig und vor allen Dingen dauerhaft am Markt zu etablieren. Gesucht werden Kollegen und Kolleginnen für die Bereiche Payroll und HCM-Application-Management, die über Erfahrung verfügen und Lust haben, das Wachstum zu begleiten. Voll- oder Teilzeit, beides bietet abresa auch in Hamburg an, Know-how und Zuverlässigkeit zählen besonders.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich unkompliziert direkt beim Hamburger Standortleiter melden.

Die abresa GmbH mit Sitz in Schwalbach ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und Beratung über die Realisierung bis hin zur Integration maßgeschneiderter SAP-Lösungen.

Gegründet im Jahr 2004 beschäftigt abresa heute rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Duderstadt und Gmund bei München. Im ersten Quartal 2026 wird es mit Hamburg einen weiteren Standort geben. Viele Beraterinnen und Berater verfügen über langjährige Erfahrung in leitenden HR-Funktionen, etwa als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung.

Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobilindustrie und Chemie.

abresa ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners sowie SAP-Silber-Partner. Zudem ist das Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung nach IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im August 2024 erhielt abresa das EcoVadis-Zertifikat in Silber. Bereits im Februar 2024 wurde ein Steering Committee zur Einführung von ISO 27001 gegründet, die erste Zertifizierung erfolgte im 1. Quartal 2025.

