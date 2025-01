Abraservice Deutschland GmbH – Zertifiziert nach DIN 2303 – Q2, Q3

Messe Nürnberg 24. – 26.2.25, Enforce Tac, Halle 9 Standnummer 9-528

Durch die anspruchsvolle Zertifizierung nach DIN 2303 für den sicherheitstechnischen Bereich ist die Abraservice Deutschland GmbH als Qualitätsproduzent von Produkten aus Sicherheitsstahl für zivile und wehrtechnische Anforderungen zertifiziert. Bauteile für stationäre Schutzeinrichtungen oder für die Verwendung in Fahrzeugen können hier gefertigt werden.

Das Düsseldorfer Unternehmen kennt sich in der Bearbeitung von Sicherheitsstählen bestens aus und hat u.a. direkten Zugriff auf den Sicherheitsstahl Armox und Ramor von SSAB.

Um die Fertigungstoleranzen so gering wie möglich zu halten wurde kürzlich ein neuer Fiber-Laser mit einer Leistung von 30 kW in Betrieb genommen. Dieser ist auch bereits nach der DIN 2303-Q3 zugelassen.

Der schwenkbare Laser-Schneidkopf erlaubt auch Schrägschnitte des Bleches von 45° auf dem 3000 x 6500 mm messenden Wechseltisch. Zum bekannten Vorteil des geringen Wärmeeintrages ins Werkstück kommt die hohe Präzision des Zuschnittes. Materialstärken bis zu 50 mm lassen sich bearbeiten. Der Schwenkkopf ist beispielsweise gut für Gehrungsschnitte bzw. Schweißnahtvorbereitungen des Stahls.

Durch die anwachsenden Bedrohungen in Europa, aber auch die hybride Kriegsführung ausländischer Mächte reagieren Mandatsträger und Privatpersonen alarmiert. Öffentliche Bauten, wie Gerichte, Botschaften sowie diverse Einrichtungen des Landes zählen zur sensiblen Infrastruktur. Sie können Ziele terroristischer Angriffe werden. Auch private Gebäude, Schutzräume, Garagen, Schießstände kommen für beschussfeste Auskleidungen mit Sicherheitsstahl infrage, wie der Bedarf zeigt. Ein verstärktes Sicherheitsdenken braucht innovative Lösungen.

Stahlkomponenten für anspruchsvolle Anwendungen

Die Abraservice Deutschland GmbH ist auch Lieferant von Blechzuschnitten und Baugruppen, welche mechanisch starkem Verschleiß unterliegen. Ziel des Düsseldorfer Unternehmens ist es mehr Standzeit für von Verschleiß belastete Anlagenteile zu bieten. Das Unternehmen hat dazu Zugriff auf alle Hardox – Verschleißstähle wie Hardox 400 – 600, Hardox HiTemp, Hardox HiAce und Hardox HiTuf. Egal ob mechanische, chemische, thermische oder eine Kombination von unterschiedlichen Verschleißerscheinungen, welche auf den Anlagen beim Anwender einwirken, die Düsseldorfer haben die passende Lösung hierzu. Das Unternehmen ist in der Recycling-, Gewinnungs- und der Stahlindustrie sowie bei Asphalt- und Zementwerken ein langjährig anerkannter Partner als auch Mitglied in den renommierten Verbänden der Industrie.

Lieferung von Komplettlösungen aus Hochverschleissfesten Stählen und Sonderwerkstoffen

Abraservice ist Ihr Partner, wenn es um den Einsatz von verschleißfesten Stählen geht. Als europäischer Marktführer in verschleißfesten Stählen und hochverschleißfesten Sonderwerkstoffen bietet Abraservice seinen Kunden Komplettlösungen, von der Beratung über die Bedarfsanalyse bis hin zur Lieferung fertiger und bearbeiteter Teile, bereit für den Einsatz.

Die Erfahrung und technische Kompetenz von Abraservice, das Verstehen Ihrer speziellen Anforderungen und die breite Palette von Werkstoffen und Anarbeitungsmöglichkeiten erlauben uns, Ihnen bedarfsgerechte Lösungen anzubieten.

Abraservice legt besonderen Wert auf ein langfristig angelegtes und auf Vertrauen basierendes Verhältnis mit seinen Partnern: Nähe, Verfügbarkeit und Beratung sichern eine vollständige und transparente Erfüllung Ihrer Anforderungen, sowie eine umfassende Betreuung auch nach der Lieferung.

Durch die enge Zusammenarbeit der europaweit vertretenen Schwestergesellschaften übertrifft Abraservice die Erwartungen der Kunden, die in stark beanspruchenden Feldern tätig sind.

