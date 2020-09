Berliner Gymnasien feiern mit sicheren und komplexen Hygieneplan ihren Abiball trotz Corona in Berliner Loft Location.

Bereits 2018 begannen u.a. das Abiball Komitee des Lily Braun Gymnasium ihren großen Tag, den Abiball, zu planen. Zu dieser Zeit hatte noch niemand mit Corona gerechnet und so wurde eine schöne Location, mit großer Tanzfläche, einer imposanten Bühne und einer schönen Außenterrasse ausgewählt. Ein Jahr später fingen viele Abiturienten*innen bereits an schöne Abiballkleider und Anzüge zu kaufen um beim wichtigsten Tag der Schulzeit zu glänzen. Doch im März 2020 kam alles anders. Der Shutdown durch Corona schien den Plan hunderter Schulen zu durchkreuzen. Am Ende wurde jedoch alles gut, so dass einige Berliner Schulen doch noch ihren ersehnten Abiball feiern konnten.

In den Monaten April und Mai setzten sich das Abiball Komitte und die auf Abiball Organisation spezialisierte Agentur Abiplaner via Video Call zusammen um gemeinsam über eine Lösung zu sprechen und den Abiball doch noch stattfinden zu lassen.

Am 09. August war es dann endlich so weit.

Die Gäste kamen auf dem Gelände der Location an und konnten sich trotz Corona mit entsprechenden Abständen vor einer großen Leinwand mit Ihren Familien fotografieren lassen. Danach begaben sie sich mit einem Mund-Nasenschutz zum Einlass, bevor sie über mehrere Eingänge verteilt zu ihren Tischen geleitet wurden. Dort angekommen erwartete sie ein wunderschön dekorierter Tisch mit Wasser und kaltem Prossecco. Um dem Hygienekonzept gerecht zu werden hatten die Besucher einen angemessenen Abstand zum Nachbartisch. Nachdem auf der Bühne die Hygienevorschriften noch einmal verlesen wurden, begann das Programm der Abiturienten*innen, welches für eine emotionale Stimmung bei den Anwesenden sorgte. Da ein offenes Buffet in diesem Jahr nicht erlaubt war ging es nach einem drei Gänge Menü und Party-Musik ans Tanzen. Selbst das wurde trotz Corona gut gelöst, wenn auch anders, weil die Feierlustigen den Macarena als Kreis um den Tisch tanzten.

Abiplaner® ist Berlins und Europas erste nachhaltig tripple zertifizierte* Abiball Agentur, die fair, transparent und nachhaltig ist und Abibälle in Berlin und Brandenburg organisiert und durchführt.

