ABG Real Estate Group verstärkt Team

Frankfurt, 7. Januar 2022 – Die ABG Real Estate Group hat im Zuge ihres dynamischen Wachstums zum Beginn des Jahres 2022 ihr Team verstärkt.

– Rainer Mutschler (39) wird als Leiter Transaktionsmanagement die Umsetzung von Ankäufen und Transaktionen des Geschäftsbereichs der ABG Capital verantworten. Mutschler ist Diplom-Betriebswirt sowie Real Estate Asset Manager (IREBS) und verfügt über eine mehr als 15-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Zuvor war Mutschler bei der DIC Asset AG, der GEG German Estate Group und Allianz Immobilien tätig.

– Britta Welmans (52) wird die ABG als Senior Legal Counsel in allen rechtlichen Fragen unterstützen. Welmans verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung als Rechtsanwältin in der Immobilienbranche und war zuletzt als selbstständige Beraterin für mehre Immobilienunternehmen sowie als stellvertretende Bereichsleiterin Recht bei Vivawest Wohnen tätig.

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit den Bereichen ABG Development, ABG Immobilienmanagement und ABG Capital deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab, von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Der Fokus der ABG liegt dabei auf Deutschland, wo sie mit eigenen Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München präsent ist. Sie projektiert und realisiert mit über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwiegend Gewerbeimmobilien, aber auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen beträgt über 2,8 Mrd. EUR, die Assets under Management des neuen Geschäftsbereiches ABG Capital betragen über 450 Mio. EUR. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie die Hochhäuser Skyper und Garden Tower in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg oder das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Aktuelle ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das VoltAir in Berlin, das Wohnprojekt Living Isar in München sowie mehrere Projektentwicklungen in Köln und Düsseldorf.

