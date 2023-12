ABG: Nach T-Systems, DOS und Hyundai mieten auch Senacor und Adastra im BERLINERHAUS in Wolfsburg

Bereits über 70 Prozent der Büroflächen vermietet

Wolfsburg/Frankfurt am Main, 6.12.2023 – Die Senacor Technologies AG und die Adastra GmbH sind jetzt ins BERLINERHAUS in Wolfsburg gezogen. Das hat der Eigentümer des Office-Towers am Mittellandkanal, ein Joint Venture aus der deutschlandweit aktiven ABG Real Estate Group und dem Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH, heute bekanntgegeben. Die auf die Bereiche Marketing, Sales/Aftersales, Fahrzeugentwicklung und Digital Commerce aktive Automotive Beratung Senacor hat rund 330 qm im 5. OG des BERLINERHAUS gemietet. Das IT-Beratungs- sowie Dienstleistungsunternehmen für Automatisierung in der Industrie Adastra hat rund 285 qm Fläche im 1. OG bezogen. Zudem hat das mittelständische Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen DOS seine bereits im Februar 2023 angemieteten rund 1.275 qm (3. und 4. OG) jetzt zusätzlich um 330 qm im 2. OG des Gebäudes erweitert. DOS hat im BERLINERHAUS seine Wolfsburger Büros zusammengeführt.

Mit dem Einzug von Senacor und Adastra sowie der Flächenerweiterung von DOS sind inzwischen insgesamt über 70 Prozent der Büroflächen des ikonischen Ensembles in Sichtweite der Wolfsburger Autostadt und unmittelbarer Nähe von Volkswagen vermietet. 2023 hatte schon der zum DAX-Konzern Deutsche Telekom AG gehörende Informationstechnologie- und Digitalisierungsdienstleister T-Systems rund 2.250 qm für die Experten seiner Automotive-Sparte im BERLINERHAUS angemietet, die dort jetzt Themen wie Fahrzeug-Software und -Vernetzung, digitale Kundenerlebnisse sowie sicheres Cloud-Computing vorantreiben. Die Flächen hat die Telekom Ende November 2023 übernommen. Zudem ist in den letzten Monaten auch der koreanische Automobilzulieferer Hyundai Transys INC. ins BERLINERHAUS gezogen. Hyundai Transys hat auf 330 qm im 6. OG eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung angesiedelt. Bereits Ende 2020 hatte das Joint Venture aus ABG Real Estate Group und der Hecker GmbH rund 8.000 qm Grundfläche für rund 260 Zimmern im BERLINERHAUS an die internationalen Hotelbetreiber Premier Inn vermietet. Im Frühsommer 2022 hatte Premier Inn seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen und das Hotel eröffnet. Mit seiner zentralen Lage, der guten Anbindung und attraktiven Umgebung sowie den flexiblen Flächen ermöglicht das BERLINERHAUS seinen Mietern alle Formen des „New Work“.

Mit weiteren Mietinteressenten stehen die ABG Real Estate Group und die Hecker GmbH in engem Austausch.

Zur Erinnerung: Das BERLINERHAUS in Wolfsburg

Der elegante, rund 45 Meter hohe Office-Tower BERLINERHAUS besticht durch seine feingliedrige Fassade aus Glas und Metall, die durch drei attraktive zweigeschossige Sky-Lounges ästhetisch geprägt wird. Gemeinsam mit der Dachterrasse bieten sie eine einmalige Aussicht bis zum Wolfsburger Schloss und in die AUTOSTADT. Auf insgesamt zwölf Vollgeschossen stehen den zukünftigen Mietern fußläufig zum Zentrum und Hauptbahnhof von Wolfsburg rund 6.700 qm flexibler Büroflächen zur Verfügung, die alle Formen des „New Work“ ermöglichen. Komplettiert wird das Ensemble durch zwei quergestellte fünfgeschossige Gebäuderiegel für den Hotelbetrieb. Sie liegen über einem zweigeschossigen Sockel und bieten zusammen mit diesem 260 Zimmern und rund 8.000 qm Mietfläche Platz. Hinzu kommen ca. 170 Stellplätze für PKW.

Realisiert wird das BERLINERHAUS von zwei sich perfekt ergänzenden Joint-Venture-Partnern: der ABG Real Estate Group, die über fünfzig Jahre Erfahrung aus spektakulären Landmark-Entwicklungen an Deutschlands Top-Standorten mitbringt, sowie dem alteingesessenen Wolfsburger Familienunternehmen Hecker GmbH mit seiner fundierten Vor-Ort-Expertise. Mit der Planung des Projekts ist das Architekturbüro Stauth Architekten beauftragt.

2022 wurde das BERLINERHAUS mit dem prestigeträchtigen LEED Gold Zertifikat ausgezeichnet. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) wurde vom U.S. Green Building Council (USGBC) entwickelt. Es ist das weltweit führende Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen. Konkret erhielt das BERLINERHAUS das LEED Gold Zertifikat für das Voranbringen innovativer Nachhaltigkeitslösungen in Planung um Umsetzung des gesamten Gebäudeensembles

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 55-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit den Bereichen Development, Immobilien- und Investmentmanagement deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab, von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Das Unternehmen ist mit Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München bundesweit präsent. Die ABG Real Estate Group projektiert und realisiert mit über 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwiegend Gewerbeimmobilien sowie auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. Das aktuelle Volumen der Assets under Management beträgt über 3,5 Mrd. Euro. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie das Hochhaus Skyper in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg, das Stadt- und Wohnquartier Living Isar in München sowie das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Laufende ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das Landmark VoltAir in Berlin, das Yorcks in Düsseldorf sowie das Gebäudeensemble Central Parx im Zentrum Frankfurts.

www.abg-group.de

Über den Joint Venture-Partner Hecker:

Die Hecker GmbH entwickelt und vermietet Immobilienprojekte und ist vor allem als Projektentwickler für die AUTOPLUS AG tätig. AUTOPLUS betreibt Meisterwerkstätten plus Fachmarkt und Gebrauchtwagenhandel an derzeit 25 Standorten in 7 Bundesländern und hat seinen Hauptsitz in Wolfsburg.

www.abg-group.de

