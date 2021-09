Abdruck 2021: Alle Sieger im Überblick

Preisverleihung des Abdruck 2021 auf der IDS Messe in Köln

Bei der 16. Verleihung des Journalistenpreises Abdruck wurden in diesem Jahr fünf Gewinner in vier Kategorien ausgezeichnet: Fabian Franke, DIE ZEIT (Print), NetzWerkStatt, SR/funk (Online), Dr. Jörg Wolf aus dem Team Odysso, SWR (TV) und das Team des Kakadu-Kinder-Podcast, Deutschlandfunk Kultur sowie Vera Block, rbb Kultur-Radio (beide Hörfunk).

In einer Liveshow wurden die Sieger des 16. Journalistenpreises Abdruck in diesem Jahr auf der IDS, der Weltleitmesse der Dentalbranche, in Köln geehrt. Das 1Live-Moderatoren-Duo Olli Briesch und Michael Imhof führte durch die Preisverleihung.

Print – Hochkarätiger Journalismus

Fabian Franke erhält für seinen ZEIT-Artikel „Mein Kiefer, ein Schraubstock“ ein ganz klares Votum von der Jury. „In seinem Artikel klärt der Autor über das Zähneknirschen auf und macht es durch spannende Sprachbilder für den Leser fassbar“, erläutert Susann Lochthofen, Chefredakteurin der Zeitschrift Dentista den Juryentscheid. „Das Thema geht sehr viele Menschen an, denn Zähneknirschen ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Dabei ist der Beitrag sprachlich sehr gut geschrieben – einfach rundum gelungen.“

Online – Frisch, kritisch, humorvoll in Serie

In der Kategorie Online zeigt sich die Jury begeistert von den Beiträgen der NetzWerkStatt für Saarländischer Rundfunk / funk. Auf ihrem Online-Kanal und auf YouTube geht das Team mit „offen un’ ehrlich“ regelmäßig aktuellen Social Media-Hypes auf den Grund. „Das macht Spaß anzuschauen und spricht ganz klar junge Menschen an, die hier überzeugend gute Aufklärungsarbeit erfahren. Die Autoren hinterfragen kritisch, ob wahr sein kann, was in den sozialen Medien versprochen wird “, lobt Juror Dr. Jakob Simmank, Ressortleiter Gesundheit bei ZEIT ONLINE und ehemaliger Preisträger des Abdrucks, die Macher. „Sie haben Experten hinzugezogen und vorab sehr gute Recherche geleistet. Das ist wirklich gute investigative Arbeit.“

TV – Filmisch eindrucksvoll inszeniert

Über „Mikrobiome in der Mundhöhle“ berichtet Dr. Jörg Wolf aus dem Team Odysso im SWR. „Das ist mal ein ganz anderes Thema, das mit tollen Animationen und unterstützt von sehr guten Experten aufbereitet wird“, begründet Klaus Bartsch, Zahntechnikermeister und Vizepräsident des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) die Wahl der Jury. „Und nicht nur optisch ist der Beitrag spannend. Mit vielen inhaltlichen Facetten wie dem TV-Experiment zur Steinzeit ohne Zähneputzen macht der Autor Wissenschaft auch für Laien greifbar und spannend. Der Beitrag ist toll produziert und absolut sehenswert.“

Hörfunk – Gewinner im Doppelpack

Hier können sich gleich zwei Teilnehmer über den Sieg in der Kategorie freuen. Die Jury findet beide Beiträge preiswürdig, so dass das Team des Kakadu-Kinder-Podcast über das Zähneputzen in Deutschlandfunk Kultur und Vera Block für ihren Beitrag „Zähne zusammen und durch? Über das Zusammenspiel von Kauapparat und Seele“ im rbb Kultur-Radio den Abdruck 2021 erhalten. „Die Moderation des Podcasts ist sehr gut. Durch die persönliche Geschichte nimmt der Erzähler mögliche Angst und sensibilisiert die jungen Zuhörer für das Zähneputzen. Dabei liefert der Beitrag abwechslungsreich viel Wissenswertes über Zähne. Insgesamt ein überzeugendes Stück Radio“, resümiert Prof. Dr. Peter Jöhren, Leiter der Zahnklinik Bochum an der Augusta Kranken Anstalt „Vera Block erzählt ruhig und sachlich in ihrem journalistisch sehr gut aufgemachten Beitrag. Dabei begibt sich die Autorin sehr tief ins Thema, das sie bis zum Kern dezidiert aufarbeitet. Die O-Töne vermitteln dabei wirkungsvoll Bilder im Kopf der Hörer.“

Zwei Sonderpreise vergeben

In diesem Jahr vergibt die Jury zwei undotierte Sonderpreise. Andreas Odrich wird von der Jury für seinen Hörfunk-Beitrag in ERF Plus „Zahnbehandlung ist Menschenrecht“ gelobt. „Das Thema ist so wichtig. Wir möchten hervorheben, wie viel der beschriebene soziale Einsatz bewirken kann“, so Dirk Kropp, Geschäftsführer von proDente, zur Auswahl. „In der Kategorie Hörfunk stach außerdem für uns alle der Beitrag der „Sendung mit der Maus zum Hören“ im WDR heraus.“ Dieser Beitrag zeigt beispielhaft, wie großartig die Sendung mit der Maus seit nunmehr 50 Jahren gute Unterhaltung mit Bildung verknüpft. Auch weil die Arbeit des gesamten Maus-Teams über jetzt zwei Generationen ein gleichbleibend hohes Niveau erreicht, vergibt die Jury einen zweiten Sonder-Preis für den gelungenen Beitrag zum Thema Mundgesundheit.

Über den Journalistenpreis Abdruck

Mit dem „Abdruck“ würdigt proDente herausragende journalistische Arbeiten, die zahnmedizinische und zahntechnische Themen für eine breite Öffentlichkeit allgemein verständlich zugänglich machen. Eine fünfköpfige Fachjury mit Experten aus Journalismus, Wissenschaft, PR und Zahntechnik bewertete die Beiträge in den vier Kategorien Print, TV, Hörfunk und Online.

Unsere vollständige Pressemeldung inklusive Bildmaterial steht Ihnen unter https://www.prodente.de/presse/mitteilungen/abdruck-2021-alle-sieger-im-ueberblick.html zur Verfügung.

BU: v.l.n.r.: Susanne Kutler (WDR), Fabian Franke (ZEIT), Dr. Jörg Wolf (SWR Odysso), Vera Block (RBB), Roland Krüger (DLF), Peter Kaiser (DLF), Dr. Alexander Schafigh, Andreas Odrich (ERF Plus), Marlene Schittenhelm, Robert Hecklau (SR/Funk)



proDente – Wer wir sind

proDente informiert über gesunde und schöne Zähne. Die Inhalte werden von Fachleuten wissenschaftlich geprüft.

proDente arbeitet für Journalisten, bietet Broschüren an und postet online. Fotos und Filme ergänzen die Informationen.

Zahnärzte, Zahntechniker und Hersteller engagieren sich seit 1998 in der Initiative proDente e. V.



Mit freundlichem Gruß

Dirk Kropp

Initiative proDente e.V.

Aachener Str. 1053-1055 – 50858 Köln

Fon: 0221 170 99 740 – Fax: 0221 170 99 742

dirk.kropp@prodente.de

www.twitter.com/prodente

www.youtube.com/user/prodenteTV

www.facebook.de/servatius.sauberzahn

Firmenkontakt

Initiative proDente e.V.

Dirk Kropp

Aachener Straße

50858 Köln

022117099740

ricarda.wille@prodente.de

http://www.prodente.de

Pressekontakt

proDente

Dirk Kropp

Kropp

50858 Köln

01637763368

dirk.kropp@prodente.de

https://www.prodente.de/presse/mitteilungen/abdruck-2021-alle-sieger-im-ueberblick.html