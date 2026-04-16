Ab sofort im Handel: SolarVault 3 und smartes Zubehör

Jackery denkt heimisches Energiemanagement von A bis Z

Mit den neuen Heimspeichern der SolarVault 3 Serie zeigt Jackery, wie sich ein smartes Heim-Energiemanagement als lückenloses System umsetzen lässt. Während sie Speicherung und Backup übernehmen, sorgt das passende Zubehör von Jackery dafür, dass die Stromflüsse im ganzen Haushalt optimal überwacht, automatisch gesteuert und gezielt optimiert werden – vom Smart Meter bis hin zur App-gesteuerten Steckdose. So entsteht ein ganzheitliches Ökosystem zur bestmöglichen Nutzung von Einsparpotenzialen.

Die Basis: die Heimspeicher der Jackery SolarVault 3 Serie

Die neue SolarVault 3 Serie von Jackery bildet als modulares Heimspeichersystem die Basis – mit bis zu 4.000 Watt PV-Eingang, Speicherkapazitäten von 2,52 bis 15,12 kWh, AC-Kopplung und KI-gestütztem Energiemanagement. Die schlauen Speicher decken unterschiedliche Anwendungsszenarien ab – vom SolarVault 3 Pro als All-In-One-Balkonsystem mit auf 800 Watt reduzierbarer Ausgangsleistung, über den Pro Max mit bis zu 2.500 Watt Nennleistung bis hin zum Pro Max AC als Nachrüstspeicher für größere PV-Anlagen.

Sein volles Potenzial entfaltet das System mit dem passenden Zubehör, das ab sofort verfügbar ist.

Das Jackery Smart Meter (1-phasig oder 3-phasig)

Das neue Jackery Smart Meter sorgt für ein präzises Energiemonitoring in Echtzeit. Wahlweise für Einphasenstrom in Wohnungen oder als dreiphasige Version für größere Gebäude. Die Lösung besteht aus einem Modul (94,5 x 19 x 68,5 mm), das sich auf einer 35-mm-DIN-Schiene schnell von einer Fachkraft in klassischen Verteilerkästen installieren lässt. Das Smart Meter kommuniziert wahlweise via Bluetooth oder WiFi mit der Jackery App sowie den Geräten der SolarVault 3 Serie. Die bidirektionale Leistungsmessung erfasst sowohl den ein- als auch den ausgehenden Strom, um beispielsweise eine unerwünschte Einspeisung von Solarstrom ins Netz automatisiert zu regulieren. Dank der smarten Steuerung lassen sich die Stromspeicher und die Verbraucher optimal aufeinander abstimmen – für weniger Netzbezug, mehr Eigenverbrauch und geringere Stromkosten.

Ab sofort gibt es das Smart Meter 1-phasig für 79 Euro, die 3-phasige Version kostet 99 Euro.

Der Jackery Smart Meter D0 Reader

Der Jackery Smart Meter D0 Reader ist eine besonders praktische Plug-and-Play-Lösung für klassische IR-fähige Stromzähler. Das Lesegerät wird per Magnet am IR-Interface des vorhandenen Smart Meters angebracht und verbindet sich via WiFi oder Bluetooth mit Jackerys smartem Energiemanagementsystem.

Der Smart Meter D0 Reader erfasst den Gesamtenergieverbrauch des Haushalts in Echtzeit und macht die Stromnutzung transparent. Das senkt die Abhängigkeit vom Stromnetz und erhöht den Anteil des selbst genutzten Solarstroms.

Ab sofort ist der Jackery Smart Meter D0 Reader für 69 Euro im Handel.

Der Jackery Smart Plug

Die smarte Steckdose von Jackery bringt die Optimierung des Stromverbrauchs bis auf die Geräteebene. Einzelne Verbraucher lassen sich damit per App tracken, fernsteuern und via Zeitsteuerung bedienen. So laufen Geräte gezielt dann, wenn ausreichend Solarstrom vorhanden ist oder gezielt die gespeicherte Energie genutzt werden soll. Dabei unterstützt der Smart Plug auch leistungsstarke Geräte mit bis zu 3.680 Watt. Zur UVP von 49 Euro kann der Jackery Smart Plug ab sofort im Jackery Online Shop bestellt werden.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

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