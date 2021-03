Ab Mittwoch kostenlose Schnelltests in den Medicare Testzentren Bonn, Siegburg und Troisdorf

An den Medicare Testzentren in der Region kommen aufgrund der zentralen Lagen täglich viele Bürger vorbei. Da man sich bei der Mitarbeitertestung zahlreicher Unternehmen bereits einen Namen gemacht hat, ist es nicht verwunderlich, dass die Medicare Testzentren von den regionalen Gesundheitsämtern mit der Durchführung der kostenlosen Tests beauftragt wurden.

08. März 2021 “Neben den zentralen Standorten ist sicher ein Grund für das Vertrauen der Gesundheitsämter, das für uns Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen. Schließlich handelt es sich um eine medizinische Dienstleistung, die wir anbieten, entsprechend hoch sollte der Standard sein. Dies gilt selbstverständlich auch für die nun durchzuführenden kostenlosen Tests”, erläutert Thomas Fasshauer, Stay Safe GmbH, die hinter Medicare steht.

Und so haben sich die Betreiber der COVID-19 Testzentren in Bonn, Siegburg und Troisdorf am Wochenende entschlossen, mit den kostenlosen Tests am Mittwoch, dem 10.3.2021, um 8.00 Uhr zu beginnen. Der Grund für diesen bewusst gewählten Starttermin ist schnell erzählt. Man wollte sichergehen, dass die Abläufe für den Bürger / die Bürgerin so unkompliziert wie eben möglich sind. Hierzu gehört zum einen eine schnelle und einfach Registrierung über das bekannte Ticketsystem und zugleich eine sichere Abrechnung und Dokumentation im Hintergrund.

Deshalb hat Medicare das bewährte Ticketsystem übers Wochenende erweitert. “Bei uns erhält jeder bei der Buchung seines Wunschtermins gleich einen Code, der ihn bei Vorlage im Testzentrum als Berechtigten eines kostenlosen Tests ausweist”, erläutert der Geschäftsführer von Stay Safe. “Im Rahmen der Pandemiebekämpfung geht Qualität eindeutig vor Geschwindigkeit. Auch wenn andere Anbieter bereits in den Startlöchern stehen und für Montag ihren Start angekündigt haben, setzen wir auf Zuverlässigkeit und Sicherheit. Jedem Bürger steht pro Woche ein kostenloser Test zu und dies möchten wir sicherstellen,” erläutert Fasshauer weiter.

Fragen werden im Vorfeld per Mail beantwortet, Testergebnisse bereits rund 15 Minuten nach dem Test per Mail übermittelt. Den Verantwortlichen sind eine enge und zuverlässige Begleitung der Bürger/Innen wichtig.

Als einer der wenigen Anbieter von Testzentren bietet Medicare auch PCR-Tests an. Der Vorteil der Bürger/Innen liegt auf der Hand. Es lassen sich die vorhandenen Registrierungsdaten nutzen, zudem sind die Abläufe in den Testzentren bekannt.

“Und wenn alles gut läuft, starten wir mit der Terminvergabe natürlich bereits vor Mittwoch”, schließt Fasshauer.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.covid-testzentrum.de/siegburg

https://www.covid-testzentrum.de/bonn

https://www.covid-testzentrum.de/troisdorf

Firmenkontakt

Medicare Testzentrum Siegburg

Feim Sinani

Frankfurter Str. 1-5

53721 Siegburg

0162 8019 700

siegburg@covid-testzentrum.de

http://www.covid-testzentrum.de/Siegburg

Pressekontakt

STAY SAFE GmbH

Thomas Fasshauer

Hohenzollernring 16-18

50672 Köln

0176 2236 5425

tf@covid-testzentrum.de

http://www.covid-testzentrum.de/Siegburg

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.