Ab ins Ausland? Jetzt informieren!

Die JugendBildungsmesse findet ab sofort wieder vor Ort statt

Work & Travel, Au-Pair, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit oder ein Schüleraustausch – viele junge Weltentdecker*innen träumen auch trotz – oder gerade wegen – der Pandemie davon, eine längere Zeit im Ausland zu verbringen und dort wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Schon seit Anfang des Jahres sind einige Programme wieder möglich und aktuell können viele Angebote wieder wie gewohnt stattfinden.

Wer am Anfang der Auslandsplanung steht, hat viele Fragen: Welches Programm passt zu mir? Welche Länder stehen zur Auswahl? Gibt es finanzielle Unterstützung? Was gibt es durch Corona zu beachten? Die passenden Antworten und weitere Infos erhalten Interessierte auf der JugendBildungsmesse “JuBi”, die ab Juni unter Berücksichtigung der üblichen Hygienemaßnahmen wieder vor Ort stattfindet. Der Eintritt zur Messe ist frei.

Tourstart in Köln, Berlin, Hannover & Frankfurt

Neben internationalen Bildungsexpert*innen und ehemaligen Programmteilnehmenden ist auch weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und berät unabhängig zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Au-Pair sowie Praktikum bzw. Studium im Ausland. Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, hat selbst bereits viel Zeit im Ausland verbracht und weiß worauf es ankommt: “Eine umfassende Vorbereitung und Beratung sind der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Programms – und somit nicht zuletzt für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!”

In Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden hat der Veranstalter ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, das die sichere Durchführung der Messe auch in Corona-Zeiten gewährleistet. Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema “Bildung im Ausland” bietet die JuBi nun wieder die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietern in Kontakt zu treten und den Traum vom Auslandsaufenthalt in die Tat umzusetzen. Die Messen sind immer samstags zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.

Termine:

JuBi Köln, 12.06.2021

JuBi Berlin, 12.06.2021

JuBi Hannover, 19.06.2021

JuBi Frankfurt, 19.06.2021

Weitere Termine auf der Homepage (Stuttgart, München, Hamburg uvm.)

Zusätzliches Angebot: Online-Messen

Auch virtuell wird die JuBi-Online zusätzlich weiterhin stattfinden. Dort kann sich jede und jeder ganz bequem von zuhause oder unterwegs zuschalten und den Präsentationen folgen oder sich per Chat oder im Video-Call persönlich beraten lassen. Auf der JuBi-Online // Spezial werden außerdem an besonderen Thementagen einzelne Programmarten fokussiert präsentiert. Alle Thementage und Termine der Online-Messen gibt es auf weltweiser.de.

Detaillierte Infos und weitere Termine:

www.weltweiser.de – www.jugendbildungsmesse.de – www.gap-year.de

Über uns:

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdeckern, sich persönlich von Experten der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.

Die International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, betreibt diverse B2C- und B2B-Plattformen im Internet mit Schwerpunkt auf Bildung und Reise, organisiert Online-Messen, Firmen-Events sowie Tagungen und vernetzt die internationale Bildungsbranche durch vielfältige Services & Dienstleistungen. Der Gründer Thomas Terbeck ist außerdem Geschäftsführer vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst weltweiser, der als Veranstalter der JugendBildungsmesse als Schnittstelle zwischen reisebegeisterten Jugendlichen und Austauschorganisationen fungiert. Fernweh und Vernetzung sind hierbei auf allen Ebenen Programm.

