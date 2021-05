Ab in den Garten – ran an den Grill mit erwinmueller.de

Alles für einen gemütlichen Grilltag im heimischen Garten

Mit den Tipps aus der Themenwelt ” Ab nach draußen” von erwinmueller.de verwandelt sich der heimische Garten im Nu in ein gemütliches Urlaubsparadies. Kissen und Decken laden zum Relaxen ein und wärmen auch an kühleren Abenden. Für Grill und Tischgestaltung ist im Onlineshop alles zu finden, was für einen gelungenen Grilltag nicht fehlen darf. Von Grillutensilien, Geschirr und Gläsern bis hin zu Tischdecken.

Ein Urlaubstag im Garten

Warum verreisen, wenn es im heimischen Garten so gemütlich ist? Mit Decken und Kissen lässt sich das Wohnzimmer ganz einfach nach draußen verlegen. Sommerlich leichte Baumwolldecken und pflegeleichte Kissenhüllen in kräftigen Farben mit modernen, weißen Punkten verbreiten gute Laune und frisches Ambiente. Eingehüllt in Frottier- und Baumwolldecken kann der Grilltag dann auch mal bis in den Abend dauern. Zum Schutz vor Nässe und Schmutz sind Picknickdecken ideal. Sie lassen sich zusammenrollen und sind mit ihrem Tragegriff ganz leicht zu transportieren.

Grillen und im Freien essen

Gegrilltes und Salate im Freien zu genießen, gehört einfach zum richtigen Sommerfeeling. Alles, was man zur Zubereitung benötigt, ist im Shop von erwinmueller.de zu finden: Schneidbretter, Messer, Grillzangen, Ofenhandschuhe, Schüsseln und Schalen, Teller und Besteck.

Ganz neu im Sortiment sind Ofenschalen und Pizzablech von CHG mit hochwertiger Emaillierung. Sie sind sowohl im Backofen wie auch auf dem Grill verwendbar. Durch Lochungen am Boden werden die zubereiteten Speisen besonders knusprig. Es gibt sie in verschiedensten Formen und Größen, für jede Art von Grillgut.

Ein frischer Salat ist der ideale Begleiter zu Gegrilltem. Für das Essen im Freien sind bruchfeste Schüsseln zum Anrichten und Servieren bestens geeignet. Das perfekte Accessoire für den Grill ist ein Geschirrtuch im Burgerdesign aus 100 % Baumwolle.

Der gedeckte Tisch

Auch Biertischgarnituren lassen sich mit schöner Tischwäsche und Bankauflagen festlich gestalten. Ob Gartenparty, Geburtstagsfeier oder Grillabend, so wirkt der Biertisch einladend und gemütlich. Die Biertisch Tischdecken von REDBEST sind aus reiner Baumwolle, sehr robust und strapazierfähig. Sie sind in verschiedenen Farben uni und kariert erhältlich, in 90 und 110 cm Breite und 260 cm Länge. Die dazu passenden Bankauflagen für die Bierbank haben einen 6 cm hohen wattierten Polster, sie halten warm und sorgen für Sitzkomfort.

Ob festlich gestaltet mit Porzellan und Stoffservietten oder etwas rustikaler mit Schiefer Tischset und Untersetzer. Für jedes Thema sind bei erwinmueller.de die passenden Accessoires zu finden. Tischsets können in der manutextur individuell gestaltet werden, mit Namen des Gastes, einem netten Spruch oder einem “Guten Appetit!”. Als kleines Geschenk für liebe Menschen.

So ein Sommertag im Freien macht durstig. Da heißt es, viel Wasser trinken. Mit frischen Früchten oder Kräutern versetzt, erhält das Wasser nicht nur eine fruchtige Note, sondern auch wertvolle Vitamine. Präsentiert in Glaskaraffen ist das ein echter Hingucker auf dem Tisch. Auch mit Gläsern kann man Farbe in die Tischgestaltung bringen. Die bunten Trinkgläser von Leonardo können in der ,manutextur” von Erwin Müller mit Grafik und Namen beschriftet werden. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Sternzeichen des Gastes?

In der neuen Themenwelt “Ab nach draußen!” hat erwinmueller.de Artikel für entspannte Stunden im Freien und zum Grillen zusammengestellt. Viele Produkte können in der ,manutextur” personalisiert werden und sind so auch ein schönes Geschenk für Freunde und Familie.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de