Ab in den B2B Commerce

Webinar am 10.3.22, 15.00 Uhr | Mit diesem Werkzeugkoffer bauen Sie ein solides Geschäftsmodell im B2B Commerce auf

– Welche Geschäftsmodelle versprechen Erfolg im B2B-Commerce?

– Wie gelingt die Projektplanung?

– Gibt es das „richtige strategische Set-up“?

– Welche Rolle spielen Kundenbedürfnisse?

– Muss man alles allein machen – oder aber alles in fremde Hände geben?

Alexander Steireif und Andreas Minich bringen Sie auf den richtigen Pfad.

OroCommerce ist die E-Commerce-Plattform speziell entwickelt für die Anforderungen des B2B-Markts. Durch die starken out-of-the-box Features in Verbindung mit der Open-Source Architektur, deckt OroCommerce die Bedürfnisse im E-Commerce der meisten B2B Firmen ab.

Firmenkontakt

Oro Germany GmbH

Thomas Fleck

Arndtstraße 34

10965 Berlin

030 22184350

info@oroinc.com

https://oroinc.com/de/b2b-ecommerce/

