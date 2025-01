Aagon bleibt weiterhin auf Wachstumskurs

Das Soester Softwarehaus legt weiterhin zu: 240 Neukunden und eine deutliche Steigerung des Jahresumsatzes im vergangenen Geschäftsjahr bilden einen gelungenen Start in die neue Saison

Soest, 30. Januar 2025: Ungeachtet der allgemein negativen Konjunkturprognose setzt der Soester Client-Management-Spezialist Aagon seine überaus positive Unternehmensentwicklung fort und bestätigt damit die klare Fokussierung auf Automation sowie Security im UEM (Unified Endpoint Management)-Bereich. Das Erfolgsrezept der Firmengründer Sascha Häckel und Wilko Frenzel, das sie gemeinsam mit ihrem kompetenten und engagierten Mitarbeiter-Team umsetzen, lautet: immer nahe am Kunden sein und passgenaue Lösungen entwickeln, mit denen die Kunden ihr Business optimieren und aktuelle Herausforderungen meistern können.

„Die deutliche Umsatzsteigerung um knapp neun Prozent auf über 20 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen“, freuen sich Wilko Frenzel und Sascha Häckel, die beiden Gründer und Geschäftsführer der Aagon GmbH. „Wir kümmern uns um die kontinuierlichen Anforderungen an die Unternehmens-IT wie etwa NIS-2 sowie deren neue Cybersecurity-Erfordernisse und erweitern unser UEM-Portfolio stetig. Dabei fließen Updates der ACMP Suite ebenso mit ein wie das Feedback unserer Kunden“, betont Sascha Häckel und ergänzt: „Diese Kundennähe schätzen auch die Analysten und das Entwicklungsteam sehr. Hier zeigt sich der Vorteil von Software „Made in Germany“.

Zu den aktuellen diesjährigen Produkten aus dem Hause Aagon zählt ein komplett neues Intune-Modul als Erweiterung für Microsoft Intune. Unter dem Aagon-Slogan „Better together“ entsteht derzeit ein Software-Tool, das es Kunden erlaubt, mehrere Intune-Portale in ACMP zu integrieren, komfortabel zu verwalten und in einem leistungsstarken UEM zusammenzufassen. Gemeinsam mit den erfolgreichen Security-Modulen ACMP BitLocker und Defender Management sowie CAWUM (Complete Aagon Windows Update Management) und Third Party Patch Management (Managed Software) sorgt Aagon für einen hohen Automatisierungsgrad in der IT-Verwaltung und verschafft den Kunden freie Kapazitäten – etwa für die Unternehmensplanung oder zur Einführung neuer Prozesse. Zugleich entlastet eine innovative Automatisierung von Routineaufgaben die IT-Abteilung auch bei Personalengpässen.

Deutlicher Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel

Fachhändler und Systemhäuser als kompetente Partner stellen für Aagon einen äußerst wichtigen Erfolgsfaktor dar. In den vergangenen Jahren stieg der Anteil des Partner-Business deutlich an, und die Tendenz ist weiterhin sehr positiv. Ein erweitertes Channel-Team, das die Partner betreut, ein umfassendes Schulungsprogramm und gezielte Marketing-Aktionen helfen dabei, neue Händler zu gewinnen sowie die Umsätze der Händler zu steigern.

„In der Entwicklung haben wir aktuell ein neues Produkt, das wir voraussichtlich in diesem Jahr neben der ACMP Suite positionieren werden“, erklärt Wilko Frenzel. „Und unsere Neuentwicklung bietet speziell unseren Händlern hervorragende Möglichkeiten, ihre Umsätze über erweiterte Dienstleistungen zu optimieren.“

Hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in der Renewal-Rate wider

Das Softwarehaus Aagon ist einer der Marktführer im Bereich Client Management und Client Automation. Mit der ACMP Suite – komplett Made in Germany – und dem breit aufgestellten Portfolio aus leistungsstarken Modulen wird jeder Kunde individuell betreut. Dass Aagon mit seiner Software erfolgreich ist, zeigt sich eindrucksvoll an der hohen Kundenzufriedenheit. In den vergangenen Jahren haben jeweils mehr als 99 Prozent der Kunden ihre Aagon-Lizenzen verlängert.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit über 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 150 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.www.aagon.com

