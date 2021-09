Aaapollo 11 Global – die Geldanlage des 21. Jahrhunderts!

Der Aaapollo 11 Global verkörpert die Geldanlagestrategie der Zukunft, indem er als Dachfonds die besten, altbewährtesten und erfolgreichsten Fonds unter einem Dach zusammenfasst. Somit weist er eine breite Streuung auf und hält das Risiko besonders gering.

Doch damit nicht genug, denn wie es im Namen erwähnt ist, investiert der Aaapollo 11 Global in mindestens elf Fonds, um für ein umfangreiches Angebot zu sorgen. Das Triplett des Buchstaben A steht für die erstklassige Bewertung, der unter dem Dach zusammengefassten Fonds. Diese sogenannte “Triple A”-Klassifizierung wird von Ratingagenturen genutzt, um zuverlässige und sichere Anlagemethoden zu zertifizieren. Mit diesem Vorbild erhielt der Aaapollo 11 Global die Schreibweise seines Namens.

Natürlich hat auch die Mondlandung, an die die Mehrheit der Leser bei diesem Namen denken mag, einen Einfluss ausgeübt. Einerseits war den ersten Menschen, die den Mond betraten, ein unglaublicher Durchbruch gelungen, den dieser Dachfonds ebenfalls erreichen möchte. Andererseits nimmt der Mond in unserem Universum einen besonderen Stellenwert ein, indem er die Gezeiten antreibt, die Neigung der Erdachse stabilisiert und die Bewegungen des Erdmantels kontrolliert. Dieser besondere Himmelskörper übernimmt Aufgaben der Stabilisierung und trägt viel Verantwortung in Bezug auf unsere Erde und deren Existenz. Der Dachfonds soll ebenfalls die Verantwortung übernehmen, sich stabil und nachhaltig um Ihr Erspartes zu kümmern, es durch Ebbe und Flut begleiten und als verantwortungsvolle Option an der Seite der Investoren stehen.

“Global” steht in diesem Kontext im Sinne der lateinischen Bedeutung des Wortes, nämlich weltweit und umfassend. Der Aaapollo 11 Global investiert in alle Regionen, Branchen, Länder und Märkte, ohne durch Verzicht eventuelle Verluste zu verzeichnen. Selbstverständlich bezieht sich dieser Umfang nur auf Branchen, die moralisch vertretbar sind und der Dachfonds distanziert sich klar von umstrittenen Industriezweigen, die durch das investierte Kapital für objektiven Schaden sorgen, wie zum Beispiel Waffen, Tierversuche oder Glücksspiele.

Der Aaapollo 11 Global bietet jedem Anleger eine professionelle Justierung, ohne dass persönliche Anlageemotionen im Weg stehen. Die jahrelange Expertise sowie ein erfahrener Beirat stehen für geballte Kompetenz aus der Finanzbranche, die sich unter dem Dach des Fonds zusammenfindet, um den potentiellen Investoren die beste Anlageform des 21. Jahrhunderts näherzubringen.

Sollte Ihr Interesse geweckt worden sein, sind die folgenden Faktoren wichtig, denn dieser Fonds ist nichts für jedermann. Auch bei diesem Projekt möchten wir die Prinzipien, die die Finanzhaus Meyer AG seit nunmehr 26 Jahren vertritt, ehren und beibehalten. Deshalb sollten Sie nicht in den Aaapollo 11 Global investieren, wenn Sie Ihr Vermögen nicht für mindestens fünf Jahre anlegen wollen. Dieser Fonds dient nicht der Spekulation, sondern soll langfristigen Vermögensaufbau ermöglichen.

Wie bei jeder Investitionsmöglichkeit, unterliegen auch Aktien- und Dachfonds eventuellen Kursschwankungen, denen man sich bewusst sein sollte. Ebenso ist emotionale Stärke von Nöten, um diese zu überwinden. Der Wille hierfür, ist eine Grundvoraussetzung, um in den Dachfonds zu investieren.

Häufig möchten Kunden mit ihrer Geldanlage einen bestimmten Betrag erreichen, welcher daraufhin ausgezahlt und ausgegeben wird. Das Erwarten eines vorher festgelegten Betrages zählt nicht zu den Zielen, die in unserer Finanzberatung vertreten werden, weshalb der Aaapollo 11 Global hierfür nicht geeignet ist.

Sind Ihre Absichten nicht der beschriebenen Natur und möchten sich mit altbewährten Methoden und Stabilität Ihr Vermögen vermehren, ist dieser Dachfonds das Richtige für Sie. Jahrelange Erfahrung, ehrliche Meinungen und zuverlässige Einschätzungen erwarten Sie bei einer Zusammenarbeit mit der Finanzhaus Meyer AG und dem Aaapollo 11 Global.

Seit über 25 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann.

Für den jungen Jean Meyer war es schon früh klar, dass er beruflich etwas mit Geld machen wollte. Neben seiner erfolgreichen Leistungssportkarriere als Ringer absolvierte Meyer eine Lehre zum Bankkaufmann. Hier durchlief er alle möglichen Abteilungen und betreute dann intensiv die Firmenkunden. Er studierte Bankenbetriebswirtschaft und machte sich daraufhin als Finanzberater mit der “Finanzhaus Meyer AG” bei der er Vorstand, Gründungs- und Hauptaktionär ist selbstständig. Seit über 25 Jahren begleitet er nun Menschen zu ihrer finanziellen Freiheit. Darüber hinaus gründete er die “Meyer Immobilienverwaltung GmbH” und “Meyer Immobilien” zwei sehr erfolgreiche Unternehmen rund um die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. In seiner Freizeit beschäftigt sich der sympathische Keynote Speaker Jean Meyer mit der Imkerei und Fischerei und setzt sich für die Erhaltung des Biosphärenreservates Spreewald ein. In seinen Reden vergleicht er oftmals die Welt der Bienen und die Natur mit Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt.

Seine Expertise aus der Finanzbranche gibt Jean Meyer neben seinen mitreißenden Vorträgen als Vortragsredner auch in seinen zwei Büchern “Glücksfaktor Geld” und “Die 25 besten Finanzberater Deutschlands” weiter. Finanzberater Jean Meyers Passion ist es, die Menschen dazu zu bringen, mehr über ihr Geld nachdenken. Wir leben in einem reichen Land, sind aber eine Bevölkerung, die wenig Erspartes vorzuweisen hat. Der Finanzexperte und Redner Meyer ist sicher, dass die Deutschen zu wenig finanzielle Bildung haben und manchmal sogar wohlhabende Menschen beziehungsweise auch das Geld an sich verachten. Dabei ist es neben der Gesundheit, der größte Wunsch der Menschen, finanziell frei zu sein.

In seinen spannenden Vorträgen spricht Finanzberater Jean Meyer offen und ehrlich über die Finanzbranche und gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend anlegen kann, um so finanziell zufrieden und frei zu sein. Denn auch ohne den großen Lottogewinn kann man mit seinen Finanzen glücklich sein.

Kontakt

Jean Meyer

Jean Meyer

Ehm-Welk-Straße 7

03222 Lübbenau/Spreewald

0 35 42 – 88888 55

0 35 42 – 40 33 42

kontakt@jeanmeyer.de

http://www.jeanmeyer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.