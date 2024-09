A1 gewinnt den großen Netztest 2025 des SMARTPHONE Magazins

Erneut gibt es für das Netz der drei großen Anbieter sehr gute bis hervorragende Noten

Das Redaktionsteam des SMARTPHONE Magazins führte in Kooperation mit der Dalmus Commercial Agency in den Monaten Mai bis September zum zehnten Mal den großen Netztest in Österreich durch. Auf dem Prüfstand standen dabei die Anbieter A1, Magenta und Drei , die mit ihrer eigenen Netzinfrastruktur die Smartphone-Nutzer versorgen.

Mehrere Monate kreuz und quer durch Österreich

Dabei wurden über einen Zeitraum von fünf Monaten hinweg pro Woche rund 3.000 Kilometer zurückgelegt und mit dem Analysetool nPerf und handelsüblichen Smartphones sowohl die Surfgeschwindigkeit als auch die Qualität des Videostreamings und Web-Browsings gemessen. Eine weitere Kategorie stellt die Netzqualität dar, in der die Latenz und der 5G-Anteil gemessen wurden.

A1-Mobilfunknetz mit höchstem 5G-Anteil

A1 trug nicht nur den Gesamtsieg mit 95,5 von 100 Punkten davon, sondern ging auch in allen vier Kategorien als Sieger und der Gesamtnote „Hervorragend“ hervor. Beim Web-Browsing erhielt A1 sogar die höchstmögliche Bewertung (20 von 20 Punkten). Dahinter folgt Magenta mit 91,5 von 100 Punkten und ebenfalls der Note „Hervorragend“. Und selbst der drittplatzierte Mobilfunker Drei bekommt noch die Note „Sehr gut“ für die Gesamtbewertung mit 83 Punkten.

Bemerkenswert: A1 hat nicht nur das beste Mobilfunknetz, sondern auch mit 73,15 Prozent den höchsten 5G-Anteil, gefolgt von Magenta mit 70,26 und Drei mit 45,54 Prozent.

Alle Gesamt- und Detailergebnisse sind zu finden auf dem Vergleichsportal „Die Tester“ (dietester.de)

Die Tester ist eine Marke des CDA Verlag GmbH, die in den Bereichen Technik, Elektromobilität und Nachhaltigkeit zahlreiche Produkte und Dienstleistungen testet und vergleicht. Die bekanntesten Tests sind der Große Glasfasernetztest 2025, das Beste Elektroauto 2025 (Best in Class Award 2025), Ökostrom-Anbieter 2024 und Mobilfunk-Netztest 2025.

Die CDA Verlag GmbH ist ein Medienunternehmen mit Sitz in Schwertberg, Österreich, das die Fachmagazine ELECTRICAR, NACHHALTIG LEBEN und SMARTPHONE MAGZIN herausgibt und in den letzten Jahren als Testinstanz für oben genannte Bereiche Bekanntheit erlangt hat.

