Location: Stadthalle Hilden

Street: Fritz-Gressard-Platz 1

City: 40721 – Hilden (Germany)

Start: 18.10.2025 20:00 Uhr

End: 18.10.2025 22:30 Uhr

Entry: 30.00 Euro (incl. 19% VAT)

Eintrittskarten für „A Tribute to ABBA – Unforgettable“ sichern und auf der Tournee live dabei sein.

…vielleicht sind Sie bald unsere nächste „Dancing Queen“!?

„A Tribute to Abba – Unforgettable“ überzeugt mit einem Bühnenprogramm der Extraklasse und einer ausgesprochen originalgetreuen Umsetzung. Schließt man die Augen, könnte man meinen, dass Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny tatsächlich auf der Bühne stehen. Öffnet man dann die Augen, muss man auch erstmal verstehen, dass hier nicht das Original am Werke ist, denn die beeindruckenden Kostüme stehen vollends in der ABBA-Tradition.

„A Tribute to Abba – Unforgettable“ sorgt mit einem umfangreichen Programm für einen unvergesslichen Abend, der nichts zu wünschen übrig lässt. Rund um ist dieses Event also ein absolutes Muss für jeden ABBA-Fan der alten Schule, so bringt die Truppe doch eine Stimmung wie bei dem Mamma Mia-Musical selbst auf die Bühne, das auch mit emotionalen und ruhigen Momenten punkten kann. Sichern Sie sich heute noch Tickets im Vorverkauf und lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht entgehen:

Reisen Sie mit zurück in die 70er!

Unforgettable Shows präsentiert Ihnen Konzert und Dinner-Shows mit Musik aus den erfolgreichsten Musicals, den schönsten Liedern der Gruppe „Abba“, des einmaligen Udo Jürgens und Helene Fischer und zur Weihnachtszeit die schönsten „Rock Christmas Titel“ – live und zum Greifen nahe! Professioneller Live-Gesang, hochwertige Kostüme, einmalige Locations sowie exklusive Menüs zu den Dinner-Shows, machen jede unserer Veranstaltungen zu einem unvergesslichen und besonderen Event.

Kontakt

Unforgettable Shows UG

Uwe Morscheck

Soester Str. 289

59071 Hamm

023812790779



https://www.unforgettableshows.de/

