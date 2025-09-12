A Tribute to Abba Unforgettable in München

Diese Show ist ein absolutes Muss für jeden ABBA-Fan der alten Schule.

Eine unvergessliche Show erwartet Sie bei Abba – Unforgettable, welche Sie in Ihre Kindheit und Jugend zurück katapultiert und Ihnen mit ihrer einzigartigen Stimmung ein unvergessliches Erlebnis bereiten wird!

Bei Welthits wie „Dancing Queen“, „S.O.S“ oder „Super Trooper“ ist mitsingen und mittanzen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht!

Abba – Unforgettable nimmt Sie mit auf eine unvergessliche Zeitreise. Erleben Sie Partystimmung pur bei Hits wie „Mamma Mia“ oder „Lay all your Love on Me“ aber auch gefühlvolle Momente und Gänsehaut pur bei Songs wie „I Have a Dream“ oder „Fernando“.

Bei Abba – Unforgettable können Sie die nächste Dancing Queen werden – lassen Sie sich in eine schillernde Welt voller Glitzer, Disco- und Partyfeeling entführen und erleben Sie unvergessliche Stunden. Sie erwarten professionelle Künstler, die mit ihrem Auftritt den vier Schweden alle Ehre machen und eine einzigartige Show aufs Parkett bringen.

Ihre Zeitreise zurück in die 70er!

Veranstaltungsdatum: 11.10.2025

Veranstaltungsort: Technikum Eventfabrik, Speicherstraße 26, 81671 München

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Eintrittspreis: 35,- EUR zzgl. VVK-Gebühren | Freie Platzwahl

Tickets zzgl. VVK-Gebühren bei Eventim erhältlich.

Tickets erhältlich mit 10% Rabatt unter www.unforgettableshows.de

Unforgettable Shows präsentiert Ihnen Konzert und Dinner-Shows mit Musik aus den erfolgreichsten Musicals, den schönsten Liedern der Gruppe „Abba“, des einmaligen Udo Jürgens und Helene Fischer und zur Weihnachtszeit die schönsten „Rock Christmas Titel“ – live und zum Greifen nahe! Professioneller Live-Gesang, hochwertige Kostüme, einmalige Locations sowie exklusive Menüs zu den Dinner-Shows, machen jede unserer Veranstaltungen zu einem unvergesslichen und besonderen Event.

Kontakt

Unforgettable Shows UG

Uwe Morscheck

Soester Str. 289

59071 Hamm

023812790779



https://www.unforgettableshows.de/

