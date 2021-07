A ONE-OF-A-KIND EXPERIENCE FOR A ONE-OF-A-KIND SUMMER

IM USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

THE NIGHT LEAGUE PRÄSENTIERT: PALMARAMA

– Palmarama findet ab dem 31. Juli im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel statt und ist die erste Veranstaltung nach mehr als 21 Monaten Musikpause.

– Eventgäste werden ein spezielles Menü genießen können, das von den Chefköchen des japanischen Restaurants Minami, einem der exklusiven Restaurants des Ushuaïa Ibiza Beach Hotels, zubereitet wird.

– Gäste des Ushuaïa Ibiza Beach Hotel können im Palmarama in einen eigens für sie eingerichteten exklusiven Bereich feiern.

Es ist offiziell: Musikveranstaltungen gibt es wieder im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel in diesem Sommer mit der Ankündigung von Palmarama. Ein neues Konzept zum Genießen im Freien und im Sitzen, das speziell für dieses Jahr 2021 von The Night League entwickelt wurde – dem Team, das für Events im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel und Hï Ibiza verantwortlich ist.

Am kommenden Samstag, den 31. Juli, wird das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel seine Veranstaltungsaktivitäten mit dem ersten Palmarama-Event wieder aufnehmen: eine mediterrane Oase, inspiriert von der geliebten Insel, Ibiza. Dieses exklusive Konzept füllt jeden Winkel des Eventraums mit tropischen Bäumen, üppiger Vegetation und Dschungelfeeling. Dieses Rahmen bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Musik der besten Künstler der Welt in einer viel intimeren und exklusiveren Umgebung als sonst zu genießen.

Ein Video-Teaser zum Event gibt es bereits online: https://youtu.be/gjJCLZ1Fp0o

Aufgetischt wird ein speziell von den Chefköchen des japanischen Restaurants Minami (einem der renommierten Restaurants des Ushuaïa Ibiza Beach Hotel), zusammengestelltes Menü serviert. Eine moderne Fusionsküche, in der die Techniken und Aromen der japanische Küche mit der Essenz der mediterranen Esskultur vereint werden, wird angeboten.

Die Veranstaltungsreihe wurde in Übereinstimmung mit den neuesten behördlichen Richtlinien und Hygieneprotokollen entwickelt und bietet eine sichere Umgebung für alle Teilnehmer.

Die Gäste des Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, die sowohl im Ushuaïa Club als auch im Ushuaïa Tower übernachten, haben Zugang zu einem exklusiven Bereich innerhalb des Veranstaltungsortes, um die Veranstaltung zu genießen.

Palmarama findet ab Samstag, den 31. Juli 2021 statt.

Reservierungen und weitere Informationen über Palmarama unter: theushuaiaexperience.com

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ist ein luxuriöses Hotel mit 415 Zimmern, das sich aus zwei Gebäuden zusammensetzt: The Ushuaïa Club mit einer weltberühmten Bühne am Pool und The Ushuaïa Tower, der einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer bietet. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel hat sich der besten Outdoor-Unterhaltung in Verbindung mit einem modernen, innovativen Hotelerlebnis verschrieben. Für anspruchsvolle Reisende konzipiert, die den Spaß und die Unterhaltung suchen, die mit Ibiza verbunden werden, setzt das Hotel kontinuierlich neue Maßstäbe – von Swim-Up Zimmern zu Daytime-Partys mit internationalen Top DJs, sodass die Party niemals endet. Das Angebot an Restaurants und Bars ist unübertroffen, von Ibizas erstem Premium Steakhouse Montauk Steakhouse Ibiza und Sushi und anderen japanischen Delikatessen im Minami Japanese Restaurant, bis hin zu The Oyster & Caviar Bar direkt am Pool und dem entspannten The Beach by Ushuaïa Ibiza, das den perfekten Treibstoff für Partygänger liefert, sowie dem italienischen Sir Rocco Beach Restaurant by Ushuaïa. Weitere Informationen unter:

THEUSHUAIAEXPERIENCE.COM

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelgruppe mit fünfzig Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels mit insgesamt mehr als 14.000 Zimmern in sechs Ländern (Spanien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Italien und Brasilien) sowie zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels und die lizenzierte Marke Hard Rock Hotels in Ibiza und Teneriffa. Alle Hotels der Palladium-Hotelgruppe zeichnen sich durch ihre Philosophie aus, den Kunden einen hohen Qualitätsstandard ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Palladium Hotel Group ist Teil der Grupo Empresas Matutes (GEM).

www.palladiumhotelgroup.com

Firmenkontakt

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Scott Crouch

Apothekergässchen 6

86150 Augsburg

+49 821 9078 0450

crouch@bprc.de

http://www.theushuaiaexperience.com

Pressekontakt

BPRC Public Relations

Scott Crouch

Apothekergässchen 6

86150 Augsburg

+49 821 9078 0450

crouch@bprc.de

http://www.bprc.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.