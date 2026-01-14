A lyga Aukščiausia Lietuvos futbolo lyga
Daugiausia legionierių – 16 iš Ukrainos. Generalinį A lygos rėmėją „Optibet“ nuo 2024 m. Pirmoje lygoje antrąją vietą užėmę FK Be1 (Be1 NFA). Pirmos lygos nugalėtojai optibet lazybos FK Transinvest ir 2023 m. A lygos licencijavimo procese pateikė 11 klubų.
Ši nuostata galiojo ir „Spark energy“ moterų A lygoje, LMFA I lygoje bei futsal A lygoje. Apribojimai taikyti A lygai, Pirmai lygai, Antrai lygai bei LFF taurės turnyrui. – kovo 18 d., o vasaros – liepos 1 d. Pavasario žaidėjų perėjimų langas numatytas sausio 7 d. Legionierių registracijos mokestis buvo padidintas.
Prasidedant „Optibet A lygos“ sezonui, visa Lietuvos futbolo bendruomenė reiškia palaikymą Ukrainai ir Ukrainos piliečiams Lietuvoje. Tradiciškai, kas mėnesį renkamas geriausias A lygos žaidėjas bei geriausias jaunasis žaidėjas, renkamas futbolo ekspertų ir žurnalistų. Elektroniniu paštu buvo gautas anonimiškas pranešimas apie dviejų FK Banga žaidėjų įtartiną žaidimą ir galimas manipuliacijas bei sutartas rungtynes. Po praėjusio sezono pabaigos FK Jonavai buvo iškelti sutartų rungtynių kaltinimai, kurie buvo perduoti teisėsaugai.
- LFF paskelbė, kad gavo 12 klubų paraiškas dalyvauti A lygos licencijavimo procese.
- Vertingiausi lygos žaidėjai – Tomas Švedkauskas ir Nassim Hnid buvo vertinami po EUR 550 tūkst.
- Panevėžiečiai čempionatą baigė su 87 taškais, „Džiugas“ dėl geresnio praleistų ir įmuštų įvarčių santykio aplenkė Vilniaus „Riterius“ bei liko devintas.
Optibet A lygos sezone komandos rungtyniaus naujais „Adidas“ kamuoliais
A lyga (dėl rėmimo sutarčių vadinta TOPsport A lyga) – 106-asis Lietuvos futbolo čempionatas, vykęs 2024 m. A lygos licencijos buvo išduotos visiems jų siekusiems klubams. Tai nebuvo įmanoma, kol negavau pasiūlymo iš Lietuvos futbolo federacijos, kuri irgi norėjo būti žinomesnė ir populiaresnė. Šiuos ir kitus mačus bus galimybė stebėti lygos svetainėje bei tv3play.lt portale. Inovatyvus „Adidas“ futbolo kamuolys padės geriau atskleisti žaidėjų įgūdžius ir sirgaliams padovanos daugiau gražių akimirkų.
Po šios situacijos Saulės miesto komanda skyrė daugiau dėmesio savo saugumui, o „Riteriai“ išsiskyrė tolimais M. Du sėkmingi Manto Kuklio ir Jevheno Jefremovo perdavimai virto Eligijaus Jankausko įvarčiu. Šiauliečiai 47-ąją minutę surengė puikią ataką ir išsiveržė į priekį. Geriausią progą FA „Šiauliai“ turėjo kėlinio antroje pusėje, kai Oleksijaus Ščebetuno smūgį atrėmė Armantas Vitkauskas.
Kuomet nežaidžia „Žalgiris“, pritraukiantis didžiausią auditoriją, vidutiniškai rungtynėse užfiksuojami – atkūrimų. Visos tiesioginės Futbolo.TV transliacijos bus vykdomos per visame pasaulyje puikiai žinomą ir itin gerai vertinamą „Youtube“ platformą. Maloniausios naujienos futbolo gerbėjams šiemet turėtų būti akivaizdžiai pagerėjusi vaizdo kokybė. Alyga.lt informacija; Pauliaus Židonio nuotr.
Stadionai, kuriuose bus naudojama VAR sistema, turės gauti specialią licenciją. Pernai buvo žaidžiama „Nike Flight“ kamuoliais. Maksimalus per vienerias rungtynes uždirbtų taškų skaičius – 7.
Vaidotas ir toliau dirbs tiek futbolo vystymo departamento vadovo pavaduotoju, tiek ir derins darbus A lygos direktoriaus pareigose. H. Videmontas su 17 įvarčių antrus metus iš eilės buvo nepralenkiamas snaiperių kategorijoje, maža to, atlikti 14 rezultatyvių perdavimų taip pat buvo geriausias rezultatas lygoje. Tiesa, dainavietis žaidžia tik kairėje, o rezultatyviausiu „Optibet A lygos“ sezono žaidėju tapęs H. S. Hamuličius tapo didžiausia šio sezono „Optibet A lygos“ sensacija, per 36 dvikovas pelnęs 16 įvarčių bei atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Laimėtų dvikovų puolime ir 215 išmuštų kamuolių iš po varžovų kojų, kas yra akivaizdžiai geriausias rezultatas lygoje.
Išlaikytas Y. Karashima kitiems metams yra nemenka Kauno rajono klubo pergalė. Pirmiausia tuo, kad tai yra labai sumanus futbolininkas, puikiai suprantantis žaidimą ir realizuojantis turimus šansus. Kuo galima paaiškinti tokį gerą japono sezoną? Karashima buvo ryškiai rezultatyviausias tarp ryškiausią vaidmenį komandose vaidinusių vidurio saugų – 35-erios rungtynės, 9 įvarčiai bei 2 rezultatyvūs perdavimai. Taip pat galima prisiminti, kad įvarčių kraitis turėjo būti kiek didesnis, tačiau teisėjai klaidingai neužskaitė fantastiško tolimo smūgio, kai nuo skersinio atšokęs kamuolys kirto vartų liniją. Per 32 mačus argentinietis įmušė 5 įvarčius, sėkmingai realizavęs tiek pat baudinių, ir išsiskyrė 8 rezultatyviais perdavimais.