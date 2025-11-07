A.B.C. Worldwide präsentiert Freischwinger „San Francisco“

Hoher Komfort durch flexibles Sitzen

Ein langer, genussvoller Abend im Restaurant oder Club? Dafür empfiehlt A.B.C. Worldwide den Freischwinger „San Francisco“. Der Stuhl der Marke „Worldwide Seating“ ist super bequem und bietet einen hohen Sitzkomfort. Durch seine Konstruktion als Freischwinger sorgt er dafür, dass der Rücken immer in Bewegung bleibt und nicht schmerzt. Das Gestell besteht aus einem soliden Stahlrohr-Gestell mit einer hochwertigen, stoß- und kratzresistenten Akzo Nobel Pulverbeschichtung.

Noch bequemer wird der Stuhl durch die behagliche Polsterung im Sitz und im Rücken. Der anthrazit-farbene Polsterstoff und die elegante Pfeifensteppung runden die Optik ab. Ein interessantes Detail sind die annehmbaren Armlehnen-Polster.

Ob in der Gastronomie oder im Objektbereich – der Freischwinger „San Francisco“ ist ein Tausendsassa, der durch seine prägnante Optik und durch seinen Sitzkomfort Kunden vieler Bereiche begeistert. Angenehm sind auch seine Lieferzeiten, die zwischen fünf und zehn Tagen liegen.

Mehr Informationen: https://www.stapelstuhl24.com/katalog/outlet_indoor_stuehle/sonderposten_polstersessel_san_francisco.htm

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915



http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098



http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.