91,9 Millionen Tickets in 2025 – KINO kommt zurück

91,9 Millionen Tickets: KINOFANS.COM analysiert das „Wunder von 2025“ und den Trend zur Kino-Exzellenz 2026

Düsseldorf, 07. April 2026 – Das deutsche Kino hat seine Krise nicht nur überwunden, sondern ist 2026 so lebendig wie seit Jahren nicht mehr. Während der Streaming-Markt durch den Deutschlandstart von HBO Max im Januar und eine Rekordflut an Inhalten zunehmend fragmentiert, kehrt das Publikum massenweise in die Kinosäle zurück. Eine Analyse des Portals KINOFANS.COM auf Basis der jüngsten FFA-Bilanz zeigt: Das „Event Kino“ gewinnt den Kampf um die Aufmerksamkeit.Rekordzahlen und deutsche DominanzMit 91,9 Millionen verkauften Tickets und einem Umsatzsprung auf 924 Millionen Euro war 2025 ein Ausnahmejahr. Besonders beeindruckend: Der deutsche Marktanteil kletterte auf 27,4 % – der höchste Wert in fünf Jahren. Angeführt wurde diese Bewegung von Michael „Bully“ Herbigs „Das Kanu des Manitu“, das mit über 5 Millionen Besuchern zum erfolgreichsten Film des Jahres avancierte.Avatar 3 setzt neue Maßstäbe

Der Trend setzt sich im ersten Quartal 2026 massiv fort. James Camerons „Avatar: Fire and Ash“ (Start: 17.12.2025) hat innerhalb kürzester Zeit die Marke von 5,4 Millionen Besuchern in Deutschland überschritten und mit über 80 Millionen Euro Einspiel Kinogeschichte geschrieben. „Wir sehen 2026, dass das Publikum bereit ist, für visuelle Meisterwerke und exklusive Gemeinschaftserlebnisse das heimische Wohnzimmer zu verlassen“, so Ralf Bergmann von der KINOFANS-Redaktion.Streaming-Fatigue: Die digitale Erschöpfung

Parallel zum Kino-Boom wächst die Erschöpfung durch das Überangebot im Home-Entertainment. Trotz – oder gerade wegen – des Starts neuer Dienste wie HBO Max berichten 43 % der Nutzer von einer wachsenden Überforderung bei der Inhaltswahl. Das Kino fungiert 2026 als „Entscheidungshelfer“: Ein kuratiertes, störungsfreies Erlebnis, das Streaming zu Hause nicht bieten kann.Weitere Hintergründe und die vollständige Analyse finden Sie im News-Artikel auf kinofans.com

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