9:16 AWARDS: Am 5. Mai werden die besten Brands gekürt

Nach der gelungenen Premiere aus dem Vorjahr mit über 1.000 VertreterInnen von Brands und Presse vor Ort, mehr als 35.000 Zuschauern via Livestream und 785.000 Stimmabgaben via YouTube folgt nun der zweite Akt: Am 5. Mai werden im Deutschen SchauSpielHaus zum zweiten Mal die 9:16 AWARDS verliehen, um die besten Performances im Vertical Video-Format zu küren.

Das Konzept bleibt unverändert: In neun Kategorien werden die kreativsten Content Creator, in weiteren sechs Kategorien werden die erfolgreichsten Marken aus dem DACH-Raum gewürdigt. Dazu gibt es in Kooperation mit #usethenews eine Auszeichnung für soziales Engagement (eine detaillierte Liste der Kategorien ist unten angefügt). „Die 9:16 AWARDS sind mehr als nur ein Award – sie sind der Beweis dafür, dass Marken die Anforderungen einer neuen Mediengeneration verstanden haben. Sie machen Innovationskraft sichtbar in einer digital getriebenen Medienlandschaft und sind eine Auszeichnung für kreative Exzellenz und nachhaltige Markenführung“, sagt Hans Neubert von der Bundesgesellschaft für digitale Medien (BGDM).

Ebenfalls unverändert bleibt der Voting-Prozess. Wie im Vorjahr werden die Gewinner durch die Stimmabgabe des Publikums sowie die 9:16 ACADEMY ermittelt. Die 9:16 ACADEMY wird von der BGDM kuratiert und umfasst insgesamt 916 Experten aus den Bereichen Social Media, Influencer Marketing und Presse sowie zahlreiche Content Creator. Die hohe Anzahl an ACADEMY-Mitgliedern sowie die umfangreiche Beteiligung des Publikums sollen gewährleisten, dass hinter den Ergebnissen ein breiter Konsens steht und einzelne Votes weniger stark ins Gewicht fallen.

„Unser Ziel war, die Oscars für Smartphones ins Leben zu rufen – das massive Interesse des Publikums und an der 9:16 ACADEMY haben uns im Vorjahr sehr beeindruckt und gezeigt, dass wir mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg sind“, sagt Adil Sbai, CEO von WeCreate, dem Veranstalter der 9:16 AWARDS.

Alle Informationen zu den 9:16 AWARDS gibt es hier: https://916-awards.com/

Einreichungen für Brand Cases sind noch bis zum 7. März über folgenden Link möglich: https://ticketree.de/event/916-brandawards-einreichungen/

In folgenden Kategorien werden Brands ausgezeichnet:

Beste 9:16 Werbung

Beste 9:16 Kampagne

Beste 9:16 Strategie

Bestes 9:16 Out of the Box

Bestes 9:16 Markengesicht

Bester 9:16 Brand Account

9:16 by WeCreate ist die führende und mehrfach preisgekrönte 9:16-Agentur (sprich: TikTok, Reels, Shorts) im DACH-Raum. Wir haben unzähligen Unternehmen zu einem erfolgreichen Start auf TikTok oder YouTube Shorts verholfen. Zu den Kunden von WeCreate gehören Bautz“ner, B&B HOTELS, DERTOUR, fritz-kola, Hochland, Kaufland, REWE Dortmund und Schwarzkopf Professional.

