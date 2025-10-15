„Adolf, warum musste ich in den Bunker?“ von Viktor Viemue auf der

BUCH WIEN 2025 vom 12.-16. November

Halle D, Stand E 09

Viktor Viemue präsentiert seinen eindrucksvollen Erinnerungsroman über die letzten Kriegstage in Wien und das Erwachsenwerden nach dem Krieg auf der BUCH WIEN 2025.

Als einer der letzten Zeitzeugen öffnet Viemue ein Fenster zu seiner Kindheit im Schatten der Geschichte.

Ein inspirierender Roman über Mut, Identität und Neubeginn, erstmals vorgestellt auf Österreichs größter Buchmesse:

Verlag: Buchschmiede / Dataform Media GmbH

Ich habe unter dem Pseudonym Viktor Viemue das Buch „Adolf, warum musste ich in den Bunker geschrieben. Das worde veröffentlich im Verlag Buchschmiede der dataform media GmbH. ISBN: 978-3-99129-843-4 (Paperback) ISBN: 978-3-99129-840-3 (E-Book)

Das Buch wird auf der Messe BUCH WIEN 2025 vom 12.-16.November präsentiert.

Kontakt

Herbert Goecke

Griegstraße

1200 Wien

06781210182



https://viktor-Viemue

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.