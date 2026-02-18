7links WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-905.track

Überwachung mit Bewegungs- und Geräuscherkennung und automatischer Objektverfolgung

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt um 355° und neigt sich um 90° für 360°-Rundumsicht

– Objekt-Tracking: folgt erkannten Objekten und hält sie im Bild

– Kamera wird durch Bewegung & Geräusche aktiviert, Personenerkennung zuschaltbar

– Farb-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite, Sirene und Gegensprech-Funktion

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Live-Bild-Ansicht und mehr

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

Lückenloser Rundumblick bei Tag und Nacht: Der bewegliche Kamerakopf der WLAN-Überwachungskamera von 7links schwenkt um 355° und neigt sich um 90°. Zusammen mit dem Bildwinkel von 107° ergibt sich eine vollständige 360°-Rundumsicht – damit lassen sich Eingangsbereich, Auffahrt und Vorgarten mit nur einer Kamera abdecken. Die 2K-Auflösung ermöglicht die Erkennung kleiner Details, auch bei Dunkelheit in Farbe.

Bewegungs- und Geräuscherkennung mit automatischer Objektverfolgung: Die Kamera reagiert sowohl auf Bewegung als auch auf verdächtige Geräusche wie laute Stimmen oder Glasbruch und startet in diesen Fällen automatisch die Aufnahme. Das integrierte Objekt-Tracking verfolgt Menschen, Fahrzeuge und Tiere im Bildausschnitt. Eine zuschaltbare Personenerkennung filtert gezielt verdächtige Personen heraus.

Integrierte Sirene zur Abschreckung: Bei erkannter Bewegung kann die integrierte Sirene automatisch ausgelöst werden – alternativ lässt sie sich manuell per App aktivieren. Das akustische Signal dient als wirksames Mittel zur Abschreckung ungebetener Gäste.

Komfortable Steuerung per App: Ob vor Ort oder unterwegs – die Kamera lässt sich jederzeit bequem per App steuern und überwachen.

– CMOS-Farbsensor mit 3 MP für Videos in hoher 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/1,2, Bildwinkel: 107° (diagonal)

– Dynamische Helligkeitsanpassung (WDR) für beste Aufnahmen auch bei Gegenlicht

– Videokompression: H.265 für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt horizontal um 355° und neigt sich vertikal um 90°, für volle 360° Rundumsicht

– 4 weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie 4 LEDs für smarte Infrarot-Nachtsicht (gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung für ein klares Bild): bis zu 10 m Reichweite

– Weiße LEDs auch manuell und per Zeitsteuerung einschaltbar

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor, Bereich definierbar) und bei Geräuscherkennung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders, Empfindlichkeit ab 80 dB (in 2 Stufen anpassbar)

– Objekt-Tracking: folgt erkannten Objekten und hält sie im Bild

– Personenerkennung zuschaltbar: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen beweglichen Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt

– Integrierte Sirene bis 85 dB: manuell auslösbar und bei erkannter Bewegung (ein- und ausschaltbar), Dauer bis 30 Sekunden und Lautstärke stufenlos einstellbar

– Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Live-Bild-Anzeige, Push-Benachrichtigungen u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Verschlüsselung: WPA2

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wetterfest: IP65

– Stromversorgung: per USB-C (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 78 x 110 mm, Gewicht: 216 g

– Überwachungskamera IPC-905.track mit Wandhalterung inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, 100 cm), Montagematerial und deutscher Anleitung

Die 7links WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-905.track, 2K, mit Tonerkennung, Farb-Nachtsicht und Sirene ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5870-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er-Set WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkameras, 2K, Tonerkennung, Farbnachtsicht, Sirene

Preis: 49,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5871-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/6PC4xzEgiwyJTe7

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.