7links Wetterfeste Dualband-IP-Kamera IPC-510, 4MP, IP65

Jederzeit optimale Datenübertragung: einbindbar in 2,4- und 5-GHz-WLANs

– Wetterfeste Dualband-Kamera: 4 MP für 2K-Auflösung, 90° Weitwinkel, IP65

– Nachtsicht in Farbe und Schwarz-Weiß mit bis zu 8 m Reichweite

– Weiße LEDs separat per App schaltbar für helles Licht mit 65 Lumen

– Gegensprech-Funktion und integrierte Sirene mit bis zu 65 dB

– Bewegungserkennung mit zuschaltbarer Personenerkennung

– Automatischer Aufnahmestart auch bei Geräuscherkennung

Dualband-WLAN für optimale Netzwerkverbindung: Die Dualband-IP-Kamera von 7links unterstützt sowohl die 2,4- als auch die 5-Gigahertz-WLAN-Frequenz, um eine stabile und schnelle Datenübertragung zu gewährleisten. Die automatische Frequenzwahl gewährleistet eine optimale Verbindungsqualität in verschiedenen Netzwerkumgebungen.

2K-Videoqualität mit Farbnachtsicht: Die hohe 2K-Auflösung ermöglicht Erkennung kleinster Details in den Aufnahmen. Die integrierte Farbnachtsicht liefert auch bei geringen Lichtverhältnissen realitätsgetreue Farbbilder der überwachten Umgebung.

KI-gestützte Bewegungserkennung mit Objektklassifizierung: Die intelligente Bewegungserkennung startet automatische Aufnahmen bei erkannter Aktivität. Das System kann zwischen Menschen, Tieren und anderen bewegten Objekten unterscheiden und vermeidet so Fehlalarme durch natürliche Bewegungen wie etwa schwankende Äste oder vorbeifahrende Fahrzeuge.

Akustische Überwachung mit Geräuscherkennung: Die aktivierbare Audioerkennung löst Aufzeichnungen bei verdächtigen Geräuschen wie Alarmen, lauten Stimmen oder splitterndem Glas aus. Diese Funktion erfasst wichtige Ereignisse auch außerhalb des direkten Sichtfelds der Kamera.

Interaktive Kommunikation mit Beleuchtung und Abschreckung: Die bidirektionale Gegensprechfunktion ermöglicht die direkte Kommunikation mit Personen vor der Kamera. Separat steuerbare weiße LEDs bieten zusätzliche Beleuchtung, während eine manuell auslösbare Sirene zur Abschreckung unerwünschter Besucher dient.

Weltweite App-Steuerung über ELESION: Die ELESION-App ermöglicht Live-Überwachung und vollständige Kamerakonfiguration über mobile Endgeräte – sowohl zu Hause als auch von unterwegs. Alle Einstellungen lassen sich bequem über das Smartphone- oder Tablet-Display vornehmen.

– Dualband-Überwachungskamera für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)

– CMOS-Farbsensor mit 4 MP für hohe 2K-Videoauflösung: 2560 x 1440 Pixel (2K 1440p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Brennweite: 4 mm, Blende: f/1,6, Bildwinkel: 90° (diagonal)

– Dynamische Helligkeitsanpassung (WDR) für sehr gute Aufnahmen auch bei Gegenlicht

– H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor, Reichweite 8 m, Bereich definierbar) und bei Geräuscherkennung, z.B. bei Ertönen einer Alarmanlage, Empfindlichkeit ab 55 dB (2-stufig anpassbar)

– Personenerkennung zuschaltbar: löst die Aufnahme nur dann aus, wenn die Kamera eine menschliche Bewegung registriert

– Weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie LEDs für smarte Infrarot-Nachtsicht (gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung für ein klares Bild), Reichweite: bis zu 8 m

– Weiße LEDs manuell einschaltbar für helles Licht: 65 Lumen

– Integrierte Sirene bis 65 dB: Lautstärke und Dauer bis 60 Sekunden stufenlos per App einstellbar

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

– 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon

– ONVIF-kompatibel nach internationalem Standard

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Zum Anschrauben an Wände und Decken oder zum Aufstellen, Kamera und Halterung fest verbunden, Kamera ausrichtbar

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 65 x 48 x 48 mm, Gewicht: 95 g

– Überwachungskamera IPC-510 inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), Montagematerial und deutscher Anleitung – 2K IP-Kamera – Außerdem relevant oder passend zu: Outdoor

– EAN: 4022107452007

Die wetterfeste 7links Dualband-IP-Kamera IPC-510 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5761-625 zum Preis von 36,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/j7GTNmaWBJN4bC3

