Intelligente IP-Sicherheitskamera für Tag und Nacht

Rundum-Blick für beste Sicherheit: Die Outdoor-Kamera von 7links schwenkt in alle Richtungen und sorgt mit 2K-Auflösung für gestochen scharfe Bilder. So entgeht einem kein Detail auf dem Grundstück – egal, wo sich etwas tut.

Zuverlässige Erkennung von Personen: Die smarte Bewegungserkennung unterscheidet zwischen Menschen, Tieren oder bewegten Objekten wie Autos. Die Kamera reagiert nur auf relevante Ereignisse und spart so Speicherplatz und unnötige Benachrichtigungen.

Sicherheit bei Tag und Nacht: Bei Dunkelheit schalten sich automatisch die weißen LEDs oder die Infrarot-Nachtsicht ein – je nach Einstellung. So behält man alles in Farbe oder Schwarz-Weiß im Blick, selbst wenn es draußen stockfinster ist.

Abschreckung inklusive: Im Ernstfall lässt sich per App ein 85 Dezibel lauter Sirenen-Alarm auslösen. Er schlägt ungebetene Gäste in die Flucht und macht zugleich die Nachbarn aufmerksam.

Privatsphäre mit einem Fingertipp: Ist der Privatsphäremodus aktiviert, fährt die Kamera das Objektiv ein und beendet alle Aufnahmen – ideal z.B. beim Gartenfest mit Freunden.

Alles per kostenloser App „ELESION“ steuern: Mit der App hat man weltweit Zugriff auf das Kamerabild. Werden Bewegungen erkannt, erhält man sofort eine Benachrichtigung und kann sogar per Gegensprech-Funktion mit Besuchern vor der Kamera sprechen.

Die 7links Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN, Sirene ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5800-625 zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich

7links 2er-Set Pan-Tilt-Outdoorkameras IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN

Preis: 74,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5801-625

7links 4er-Set Pan-Tilt-Outdoorkameras IPC-890 mit 2K-Auflösung, 4 MP, Dualband-WLAN

Preis: 156,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5802-625

