7links Mini-IP-Überwachungskamera IPC-130.mini

Büro, Lager oder das Zuhause ganz bequem überwachen – auch von weltweit

– Videoüberwachung in Full HD 1080p

– Riesiger 130°-Bildwinkel

– Nachtsicht mit bis zu 5 Meter Reichweite

– Gratis-App “Elesion” für iOS und Android: für Zugriff von weltweit

– Aufnahmestart per Bewegungserkennung und manuell

– Extrem kompakte Maße

Kleine und unauffällige Überwachungskamera: In dieser extra-kompakten Micro-IP-Kamera von 7links steckt modernste Technik, die man sonst nur von großen Modellen kennt! Dank flexibler Halterung richtet man die Kamera ganz nach seinen Wünschen aus – ohne lästige Kabel.

Automatische Aufnahme in Full HD: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die Kamera selbstständig auf, sobald sich etwas in ihrem Blickfeld bewegt. In hochauflösendem und gleichzeitig platzsparendem Format!

Alles im Blick behalten: Dank riesigem 130°-Bildwinkel erfasst die Kamera praktisch alles, was sich vor ihrer Linse abspielt. So ist man über alle Vorgänge informiert.

Beste Sicht auch in der Nacht: 4 Infrarot-LEDs leuchten das Bild in der Dunkelheit zusätzlich aus – von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. So nimmt die Kamera auch das auf, was sich im Dunkeln tut!

Per App ELESION die Kontrolle behalten – auch weltweit: Alle Funktionen lassen sich direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs steuern. Man sieht live, was vor der Kamera passiert, kann sich die Aufnahmen anschauen und alle Einstellungen bequem vornehmen!

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ultrakleine IP-Überwachungskamera IPC-130.mini im Eiswürfel-Format

– Hochauflösende Videos: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Format: MPEG

– H.264-Videokompression: detailreiche Videos bei geringem Speicherbedarf

– Aufnahmestart bei Bewegungserkennung über Bildsensor (Aufnahme solange die Bewegung dauert plus ca. 30 Sekunden) und manuell (Aufnahme-Speicherung auf dem Mobilgerät)

– Riesiger Bildwinkel: 130°

– Infrarot-Nachtsicht über 4 IR-LEDs: mit bis zu 5 m Reichweite, automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App ELESION für iOS und Android: für Einstellungen, Live-View, Push-Benachrichtigung bei Bewegung, Aufnahme-Ansicht

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– 2 Status-LEDs für Betriebsanzeige und Ladekontrolle

– Flexible Halterung zur optimalen Ausrichtung

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 400 mAh für bis zu 80 Minuten Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Akku-Laufzeit per Powerbank verlängerbar (Powerbank bitte dazu bestellen)

– Maße Kamera: 34 x 34 x 34 mm, Gewicht: 62 g

– Mini-Überwachungskamera IPC-130.mini inklusive USB-Kabel, flexible Halterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

Über Tuya Smart

Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website , LinkedIn , Facebook , Twitter oder YouTube .

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

