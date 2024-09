7links Mini-IP-Kamera IPC-230, 2K, farbige & IR-Nachtsicht

Startet die Aufnahme auch, wenn sie Geräusche erkennt, z.B. vom Rauchmelder

– Überwacht hochauflösend ein großes Blickfeld dank 2K und 100° Weitwinkel

– Farbige und Infrarot-Nachtsicht

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

– Optimale Ausrichtung dank 360°-Halterung, Stromversorgung per USB-C

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungs- und Geräuscherkennung

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Live-Bild und mehr

Die Mini-IP-Überwachungskamera mit Nachtsicht und App von 7links ermöglicht aufgrund ihrer kompakten Maße eine flexible Platzierung und ist für den Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet. Durch einfaches Neigen und Drehen um bis zu 360° lässt sich die Kamera in die gewünschte Position bringen, um eine umfassende Überwachung sicherzustellen.

Die Kamera erfasst sowohl Bewegungen als auch Geräusche und startet die Aufnahme, wenn in einem definierten Bereich eine Bewegung erkannt oder ein Geräusch in der Nähe wahrgenommen wird. Dies ermöglicht es, Situationen wie das Auslösen eines Feuermelders oder einer Alarmanlage visuell zu überprüfen.

Für eine klare Sicht auch bei Dunkelheit sorgt die Kombination aus weißen und Infrarot-LEDs, die das Bild von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen ausleuchten. Die Kamera bietet dabei eine scharfe 2K-Auflösung.

Die integrierte Abschreckungsfunktion der Überwachungskamera ermöglicht eine effektive Reaktion auf Einbruchsversuche oder unbefugtes Betreten gesicherter Bereiche. Die Sirene der Kamera kann bei Erkennung solcher Vorfälle aktiviert werden, um deutlich zu machen, dass die Personen entdeckt wurden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über die Gegensprechfunktion eine direkte Ansprache zu ermöglichen, beispielsweise, um auf die Benachrichtigung der Polizei hinzuweisen.

Zusätzlich verfügt die Kamera über eine integrierte Sirene, die bei Bedarf aktiviert werden kann, um Eindringlinge abzuschrecken. Die Gegensprechfunktion ermöglicht es, Personen direkt anzusprechen oder Haustiere aus der Ferne zu beruhigen oder unerwünschtes Verhalten zu unterbinden.

– Überwachungskamera mit Zugriff per WLAN von Smartphone und Tablet-PCs

– Hohe 2K-Video-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p)

– Videokompression H.265: für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor,

Überwachungsbereich definierbar) und bei Geräuscherkennung, z.B. bei Alarm eines

Rauchmelders, Empfindlichkeit einstellbar

– Lichtstarkes Objektiv mit Blende: f/2.0, Brennweite: 3,8 mm, Bildwinkel: 100 Grad

Weitwinkel

– Weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie LEDs für IR-Nachtsicht, Reichweite: bis zu 10 m

– Integrierte Sirene: Lautstärke bis 65 dB und Dauer stufenlos einstellbar

– Gegensprechfunktion dank Lautsprecher und Mikrofon

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der

Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte

gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können

auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– ONVIF-kompatibel: nach internationalem Standard

– 360°-Halterung für flexibles Ausrichten

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: 5 Watt

– Stromversorgung: per USB-C

– Maße: 75 x 53 x 43 mm, Gewicht: 150 g

– IP-Kamera IPC-230 inklusive Netzteil, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, 80 cm),

Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107438520

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5620-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5620-1340.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/MpSJLPj83qLTWi3

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.