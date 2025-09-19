7links HD-Video-Babyphone VBP-240.hd mit LCD-Display

Das Baby jederzeit mit gutem Gefühl im Blick behalten

– Video-Babyphone mit HD-720p-Kamera, Schwarz-Weiß-Nachtsicht und Eltern-Display

– Ausdauernder Akku und ECO-Modus für bis zu 12 Stunden Betriebsbereitschaft

– Große 2,4-GHz-Funk-Reichweite mit bis zu 300 Metern und 2-Wege-Kommunikation

– Besonders sensibles Mikrofon und LED-Lautstärken-Anzeige

– Multilinguales Bedienmenü mit insgesamt 8 Sprachen

– Nahrungs-Timer sowie Alarm bei Signalverlust oder entleertem Akku

Kontinuierliche Videoüberwachung: Das digitale Video-Babyphone von 7Links ermöglicht eine durchgehende Überwachung des Kindes. Die Elterneinheit mit integriertem Display dient dabei als Steuerzentrale. Das System bietet Sicherheit und Komfort bei der Kinderbetreuung zu Hause.

Tag- und Nachtüberwachung mit Infrarottechnik: Die integrierte Infrarot-Nachtsicht gewährleistet auch bei völliger Dunkelheit eine zuverlässige Schwarz-Weiß-Überwachung. Dabei bleibt die Bildqualität rund um die Uhr optimal, ohne das schlafende Kind zu stören.

Hochwertige Audioübertragung mit Gegensprechfunktion: Die Audio-Technologie überträgt alle Geräusche aus dem Kinderzimmer in kristallklarer Qualität. Eine integrierte Gegensprechfunktion ermöglicht eine beruhigende Kommunikation mit dem Kind per Knopfdruck.

Störungsfreie digitale Funkverbindung: Die digitale Übertragungstechnik gewährleistet eine stabile und sichere Signalübertragung ohne Interferenzen. Die Verbindung bleibt kontinuierlich klar und ist vor äußeren Störungen geschützt.

Mobile Nutzung mit langanhaltender Akkulaufzeit: Der leistungsstarke Akku der Elterneinheit ermöglicht kabellose Bewegungsfreiheit im ganzen Haus. Die Laufzeit beträgt bis zu zwölf Stunden, wodurch sich die Notwendigkeit des häufigen Aufladens erheblich reduziert.

– Video-Babyphone VBP-240.hd mit hochauflösender Kamera: 1280 x 720 Pixel (HD 720p)

– Infrarot-LEDs für Nachtsicht in Schwarz-Weiß mit bis zu 5 m Sichtweite: schaltet bei Dämmerlicht automatisch um

– Mikrofon mit einstellbarer Empfindlichkeit: auch besonders empfindlich für frühzeitiges Reagieren

– Elterneinheit mit 2,4″-LCD-Display (6,1 cm)

– Temperatur-Überwachung mit Alarm bei Über- oder Unterschreitung

– 8 Schlaflieder zur Auswahl, mit Option zur Zufallswiedergabe

– 2-Wege-Kommunikation zwischen Kamera und Elterneinheit

– Weitere Extras: ECO-Modus (geringe Mikrofonempfindlichkeit) für stromsparenden Betrieb, Essens-Timer sowie Alarm bei Signalverlust oder entleertem Akku

– Multilinguales Bedienmenü mit insgesamt 8 Sprachen

– Funk-Frequenz zwischen Elterneinheit und Kamera: 2,4 GHz, Reichweite: bis zu 300 m

– Stromversorgung Elterneinheit: integrierter Akku mit 1.250 mAh für bis zu 12 Stunden Betrieb im ECO-Modus, lädt per Netzteil (enthalten)

– Stromversorgung Kamera: per Netzteil (enthalten)

– Maße Kamera: 120 x 66 x 66 mm, Gewicht: 64 g

– Maße Monitor: 110 x 64 x 17 mm, Gewicht: 88 g

– HD-Kamera inklusive Monitor (Elterneinheit), 2 Netzteilen, Befestigungsmaterial und deutscher Anleitung

Das 7links HD-Video-Babyphone VBP-240.hd ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5771-625 zum Preis von 56,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/mWjkomx4MBRBYDB

