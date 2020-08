7links Dualband-WLAN-Repeater WLR-760.ac

WLAN-Verstärker – für bestes Highspeed-Internet!

– Dualband-WLAN für schnelles Internet mit bis zu 750 Mbit/s

– Einfache Netzwerk-Einrichtung per WPS-Taste

– Maximale Sicherheit dank WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung

– 3 Modi: Repeater, Access-Point, Router

– 3 leistungsstarke interne Antennen für beste Signalqualität

– Für 2,4- und 5-GHz-Frequenzen

Die Reichweite des WLAN-Netzwerkes erhöhen: Dank WLAN-Repeater von 7links hat man von nun an besten WLAN-Empfang auch an abgelegenen Orten im Haus, in der Wohnung oder dem Büro. Drei leistungsstarke interne Antennen sorgen dabei für beste Signalabdeckung.

Mit Highspeed ins Internet: Dank Dualband-WLAN und superschnellem WLAN-ac-Standard surft man mit bis zu 750 Mbit/s.

3 Funktionen in einem: Den Repeater nutzt man auch als eigenständigen WLAN-Router am DSL- oder Kabel-Modem. Und als Access-Point verbindet er die drahtlosen Endgeräte mit einem LAN-Netzwerk.

Das Netzwerk ist im Nu eingerichtet: WPS-kompatible Geräte lassen sich mit nur einem Knopfdruck verbinden. Schon steht die verschlüsselte Verbindung zu Router, PC, Smartphone u.v.m. So spart man sich das Merken und Eintippen von Passwörtern.

– WLAN-Repeater mit Access-Point- und Router-Funktion

– Für Highspeed-Internet auch im Keller, auf dem Dachboden, in abgelegenen Zimmern, dem Wintergarten u.v.m.

– Dualband-WLAN mit 2,4 GHz bis 300 Mbit/s und 5 GHz mit 433 Mbit/s

– Bis zu 750 Mbit/s Download-Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Nutzung des 2,4- und 5-GHz-Frequenzbands

– 3 leistungsstarke interne Antennen (3 dBi) für hohe Signalqualität

– WPS-Taste für sichere Netzwerk-Verbindung per Knopfdruck

– Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n/ac

– WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung für maximale Sicherheit

– LEDs zur Status- und Aktivitäts-Anzeige

– Dezentes und platzsparendes Design: einfach in die Steckdose stecken

– Je 1 LAN- und WAN-Port (RJ45)

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker/ Steckdosengerät)

– Maße: 88 x 79 x 56 mm, Gewicht: 180 g

– WLAN-Repeater WLR-760.ac inklusive Netzwerk-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107372428

Preis: 27,78 EUR

Bestell-Nr. NX-4688-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4688-1131.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/NhhpGeEB

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.