7links Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-930

Rund-um-die-Uhr-Überwachung mit Fernzugriff von unterwegs

– Akkubetriebene Überwachungskamera für den Außenbereich: IP65

– 4-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung

– Dualband-WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz für beste Netzwerkverbindung

– Bewegungs-Erkennung für automatische Aufnahme, zuschaltbare Personen-Erkennung

– Nachtsicht in Farbe für beste Sicht auch bei Dunkelheit, Gegensprech-Funktion

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

2K-Auflösung für detailreiche Außenüberwachung: Die Überwachungs-Kamera von 7links nutzt einen 4-MP-Sensor zur präzisen Erfassung von Grundstücken mit hoher Detailtiefe. Einfahrten, Zugänge und Gartenbereiche lassen sich jederzeit überwachen. Die scharfe Darstellung ermöglicht eine klare Einschätzung von Situationen.

Akkubetrieb ermöglicht flexible Montage: Der integrierte Li-Ion-Akku erlaubt die freie Platzierung an Fassaden, Carports oder in Innenbereichen ohne Stromanschluss. Dadurch lassen sich auch entlegene Bereiche überwachen, die sonst unbeobachtet bleiben. Die wetterfeste IP65-Ausführung schützt die Technik vor Regen und Wind für den dauerhaften Außeneinsatz.

Dualband-WLAN gewährleistet stabile Verbindung: Die Kamera verbindet sich wahlweise über 2,4 oder 5 GHz und bleibt auch in ausgelasteten Netzwerken stabil erreichbar. Der Zugriff auf das Livebild erfolgt ohne Wartezeit, Meldungen werden verzögerungsfrei übermittelt. Besonders in größeren Häusern oder mehrstöckigen Wohnungen verbessert die flexible Frequenzwahl die Übertragungsqualität spürbar.

Intelligente Erkennung reduziert Fehlalarme: Der Bildsensor startet Aufnahmen nur bei tatsächlicher Bewegung. Optional lässt sich eine Personen-Erkennung aktivieren für noch gezieltere Benachrichtigungen. Diese Unterscheidung reduziert Fehlalarme und erleichtert die Situationseinschätzung. Die Kamera behält verlässlich den Überblick, auch wenn keine direkte Beobachtung möglich ist.

Farbige Nachtsicht für klare Sicht bei Dunkelheit: Auch bei wenig Licht liefert das Gerät farbintensive Bilder, die Wege, Fensterbereiche und Terrassen klar erkennbar machen. Dies erleichtert die Überwachung in den Abendstunden. Über die Gegensprech-Funktion ist eine direkte Reaktion möglich, wenn Personen an Tür oder Hof wahrgenommen werden.

Mobile Steuerung per ELESION-App: Die kostenlose App ermöglicht die weltweite Überwachung und Steuerung von Livebild, Aufnahmen und Einstellungen per Smartphone. Wichtige Clips lassen sich speichern und das Geschehen jederzeit überprüfen. Die übersichtliche Menüführung erleichtert die Bedienung sowohl bei spontaner als auch bei regelmäßiger Nutzung.

– Hochauflösende Videos in 2K mit 2304 x 1296 Pixeln (2K 1296p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Brennweite: 4 mm, Bildwinkel: 110°, 4-MP-Bildsensor

– Infrarot-LEDs für Nachtsicht in Farbe mit bis zu 10 m Reichweite

– H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherbedarf

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor) und bei Geräuscherkennung

– Zuschaltbare Personenerkennung: löst die Aufnahme nur aus, wenn die Kamera eine menschliche Bewegung registriert

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4/5 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild, für Einstellungen u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Gegensprech-Funktion

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wetterfestes Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff: IP65

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 5.200 mAh für bis zu 4 Monate Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 79 x 72 x 50 mm, Gewicht: ca. 350 g

– Überwachungskamera IPC-930 inkl. Wandhalterung, Montagematerial, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die 7links Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-930 mit 2K, Dualband-WLAN, PIR und App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5859-625 zum Preis von 45,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set verfügbar:

7links 2er-Set Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-930 mit 2K, Dualband-WLAN, App

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5872-625

7links 4er-Set Akku-Outdoor-IP-Überwachungskamera IPC-930 mit 2K, Dualband-WLAN, App

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5873-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/WRQQdLmHnCYSFXD

