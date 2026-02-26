7links 4G/LTE-Akku-Außenkamera IPC-915.lte

Solar-Outdoorkamera mit Pan-Tilt-Funktion und Mobilfunk-Anbindung

– Autarker Betrieb dank 4G/LTE-Mobilfunk-Anbindung und Akku mit Solarladung

– eSIM mit 5 Jahren Datenflat

– Videos in hoher 2K-Auflösung, Nachtsicht in Farbe, 99° Bildwinkel

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, Personenerkennung zuschaltbar

– Pan-Tilt-Funktion: Kamera per App um 355° schwenk- und 90° neigbar

– Integrierte Sirene: auslösbar per App oder automatisch bei Bewegung

Die Outdoorkamera mit 4G/LTE-Mobilfunk-Anbindung von 7links überwacht Bereiche ohne WLAN-Netzwerk wie Schrebergärten, Stallungen oder Baustellen. Eine Steckdose ist nicht erforderlich, da die Kamera per Akku und Solarladung mit Strom versorgt wird.

Die integrierte eSIM mit 5 Jahren Datenflat ermöglicht sofortigen Betrieb ohne Zusatzkosten.

Die Außenkamera lässt sich per App um bis zu 355° drehen und um bis zu 90° neigen. Dies ermöglicht einen vollen 360° Rundumblick in 2K-Auflösung. Dank Farb-Nachtsicht bleiben auch nächtliche Ereignisse sichtbar.

Bei erkannter Bewegung startet die Kamera automatisch die Aufnahme. Die smarte Personenerkennung kann aktiviert werden, um gezielt verdächtige Personen aufzuzeichnen.

Ein Sirenenton lässt sich per App manuell auslösen oder automatisch bei erkannter Bewegung aktivieren. Dies ermöglicht Abschreckung ungebetener Gäste auch aus der Ferne.

Die kostenlose App „ELESION“ zeigt das Live-Bild an und erlaubt alle Einstellungen bequem vom Smartphone aus.

– Kabelfreier und autarker Betrieb dank Akku mit permanenter Solarladung: Solarpanel separat montierbar

– Netzwerkverbindung über LTE-Mobilfunk-Anbindung (4G)*: mit eSIM und 5 Jahre Datenflat

– CMOS-Farbsensor mit 3 MP für Videos in hoher 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p)

– Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 99°, Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/1,2

– Dynamische Helligkeitsanpassung (WDR) für beste Aufnahmen auch bei Gegenlicht

– Videokompression: H.264 für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° horizontal und neigt sich um bis zu 90° vertikal, für volle 360° Rundumsicht

– 4 weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie 4 LEDs für smarte Infrarot-Nachtsicht (gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung für ein klares Bild): bis zu 10 m Reichweite

– Weiße LEDs auch manuell ein- und ausschaltbar

– PIR-Bewegungssensor für automatischen Aufnahmestart, Bereich definierbar, Empfindlichkeit einstellbar, Reichweite: bis zu 10 m, Erfassungswinkel: 110°

– Personenerkennung zuschaltbar: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen beweglichen Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt

– Integrierte Sirene mit 88 dB: manuell auslösbar und bei erkannter Bewegung (ein- und ausschaltbar)

– Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Live-Bild-Anzeige, Push-Benachrichtigungen u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Wetterfestes Solarpanel: IP65

– Spritzwassergeschützte Kamera: IP64

– Stromversorgung Kamera: per USB-C, Solarpanel-Akku: per Solarpanel und USB-C für bis zu 6 Monate Kamera-Standby (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Anschlusskabel-Länge Solarpanel: 2,8 m

– Maße (Ø x H): 130 x 109 mm, Gewicht: 760 g

– Außenkamera IPC-915.lte inkl. 2 Wandhalterungen für Kamera und Solarpanel, Solarpanel mit Kabel, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A), Bohrschablone, Montagematerial und deutscher Anleitung

* Kamera-Zugriff nur bei ausreichender Mobilfunk-Qualität möglich

Die 7links 4G/LTE-Akku-Außenkamera IPC-915.lte mit eSIM & 5 Jahren Datenflat, 2K und Solarpanel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5875-625 zum Preis von 129,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

7links 2er-Set 4G/LTE-Akku-Außenkameras, eSIM & 5 Jahren Datenflat, 2K, Solar

Preis: 249,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5876-625

7links 4er-Set 4G/LTE-Akku-Außenkameras, eSIM & 5 Jahren Datenflat, 2K, Solar

Preis: 489,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5902-625

