7links 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-925

Heimüberwachung rund um die Uhr – mit App, Aufnahme und Objekt-Tracking

– 3-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung, Pan-Tilt-Funktion für 355°-Überwachung

– IR-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite, aktivierbarer Privat-Modus per App

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungs- und Geräuscherkennung

– Objekt-Tracking, zuschaltbare Personenerkennung und 2-Wege-Kommunikation

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

Kristallklare 2K-Bildqualität: Die 2K-Auflösung liefert gestochen scharfe Aufnahmen, die selbst feine Details wie Gesichter oder kleine Bewegungen klar erkennbar macht. Im Vergleich zu herkömmlichen Full-HD-Kameras bietet die höhere Auflösung gerade in kritischen Momenten einen spürbaren Qualitätsvorteil.

Flexible Pan-Tilt-Steuerung: Die motorisierte Schwenk- und Neigefunktion ermöglicht eine nahezu lückenlose Rundumsicht. Per App lässt sich der Blickwinkel exakt ausrichten – das spart zusätzliche Kameras und sorgt dennoch für volle Kontrolle über weite Flächen.

Zuverlässige IR-Nachtsicht: Selbst in völliger Dunkelheit liefert die Überwachungskamera von 7links klare Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Leistungsstarke Infrarot-LEDs erkennen Bewegungen auch bei Nacht – etwa im Eingangsbereich – ganz ohne zusätzliche Beleuchtung.

Komfortable WLAN-Anbindung: Die Kamera verbindet sich direkt mit dem Heimnetzwerk und überträgt Aufnahmen in Echtzeit aufs Smartphone. Live-Bilder und aufgezeichnete Szenen sind jederzeit abrufbar – ohne aufwendige Kabelinstallation. Das ermöglicht eine flexible Platzierung im Innen- und Außenbereich.

Intuitive App-Steuerung: Über die begleitende App lässt sich die Kamera bequem von überall bedienen: Schwenkbewegungen auslösen, Aufnahmeeinstellungen anpassen und im Ernstfall sofort nachsehen, was gerade passiert – auch unterwegs.

– Hochauflösende Videos in 2K mit 2304 x 1296 Pixeln (2K 1296p)

– 3-MP-Bildsensor

– Lichtstarkes Objektiv mit Brennweite: 3,6 mm, Bildwinkel: 110°

– Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherbedarf

– Pan-Tilt-Funktion: Kamera schwenkt horizontal um 355° und neigt sich vertikal um 90°, für Rundumsicht

– Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor) und bei Geräuscherkennung

– Zuschaltbare Personenerkennung: löst die Aufnahme nur aus, wenn die Kamera eine menschliche Bewegung registriert

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild, für Einstellungen u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Gegensprech-Funktion

– Aktivierbarer Privat-Modus

– ONVIF-kompatibel nach internationalem Standard

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Material: robuster ABS-Kunststoff, Farbe: weiß

– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 110 x 70 x 65 mm, Gewicht: ca. 300 g

– Überwachungskamera IPC-925 inklusive Montagehalterung, Montagematerial, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die 7links 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-925 mit WLAN, IR-Nachtsicht und App ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5858-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

7links 2er-Set 2K-Pan-Tilt-Überwachungskameras IPC-925 mit WLAN, IR-Nachtsicht, App

Preis: 64,99 EUR

Bestell-Nr. JX-1007-625

7links 4er-Set 2K-Pan-Tilt-Überwachungskameras IPC-925 mit WLAN, IR-Nachtsicht, App

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. JX-1008-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/sexgjMxikLpAiyJ

