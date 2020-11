7% Zinsen p.a. 3 Jahre – ALPIN LOACKER Crowdfunding

Werde ein Teil von uns

ALPIN LOACKER wurde 1993 von Isabella und Wolfgang Loacker als Einzelhandels Unternehmen im Bereich Bergsport-Ausrüstung gegründet. Begonnen hat alles mit einem Geschäft in Götzis. Von Anfang an lag der Fokus auf qualitativ hochwertigen und nach Möglichkeit auch nachhaltigen Produkten. Dies hat sich aufgrund der hohen Qualität und Langlebigkeit der Produkte quasi automatisch ergeben.

In den letzten Jahren wurde auch der Online Handel zu einem wesentlichen Thema. Vom kleinen Onlineshop Alpin Loacker Outdoor, über die Idee und dann den Mut eine Eigenmarke aufzubauen, begann der Sohn von Isabella und Wolfang, Felix sich und seine eigenen Ideen vermehrt im Geschäft einzubringen, um es mit dem ersten Jänner 2019 vollständig zu übernehmen. Mittlerweile wurde das Einzelunternehmen zu einer GmbH umgegründet und hat sich im Onlineshop vollständig dem Verkauf und Versand der Produktlinie der Eigenmarke verschrieben. Seit dem Frühjahr 2020 gibt es auch eine MADE IN AUSTRIA Produktlinie und Produktion. Produziert werden ausschließlich hoch qualitative Outdoor Produkte. Konzipiert, produziert und veredelt an unserem Standort in Götzis, Vorarlberg, Österreich. Für das starke Wachstum braucht das Nachhaltige Unternehmen jetzt Kapital und bietet den Investoren 7% Zinsen und einen Bonus auf Crowdfunding Alpin Loacker.

Bergsport Marke aus Vorarlberg mit dem Focus auf Nachhaltigkeit.

