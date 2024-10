6,3 Millionen Euro für Climate-Tech-Startup Recyda in Series-A-Finanzierung

Expansion der führenden Plattform für nachhaltiges Verpackungsmanagement im Fokus

Freiburg, 24. Oktober 2024 – Recyda bietet multinationalen Unternehmen die Möglichkeit, ihr Verpackungsportfolio digital zu managen und gleichzeitig internationale Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. Das Startup hat sich jetzt erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von 6,3 Millionen Euro gesichert, angeführt von Cusp Capital – einer renommierten Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Early Stage-Investitionen in europäische Technologieunternehmen spezialisiert hat.

Durch neue gesetzliche Vorgaben wie die neue Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation) steht die Verpackungsindustrie unter erheblichem Druck. Sie sieht sich vor die Herausforderung gestellt, ambitionierte Zielvorgaben für alle Verpackungen, die in der EU in Verkehr gebracht werden, zu erfüllen. Hier setzt das Freiburger Startup Recyda an: Mit einer innovativen Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform für nachhaltiges Verpackungsmanagement unterstützt das Unternehmen international agierende Verpackungshersteller, Markeninhaber und Einzelhändler. Die Plattform hilft dabei, Verpackungsdaten effizient zu managen und die komplexen internationalen Nachhaltigkeitsanforderungen zu erfüllen. Zu den Kunden zählen bereits führende Marken im FMCG-Sektor wie Beiersdorf, Kao und Trolli. Mit der neuen Finanzierung will Recyda seine internationale Expansion weiter beschleunigen.

Die Series-A-Runde wurde von Cusp Capital aus Essen angeführt, einem führenden Early Stage-Investor im Technologiebereich. Auch bestehende Investoren wie Speedinvest, Futury Capital, der Auxxo Female Catalyst Fund und namhafte Business Angels wie Dr. Stephan Rohr (TWAICE), Benedikt Franke (Planetly/Helpling) und Martin Weber (one – five) beteiligten sich, aufbauend auf ihren vorherigen Investitionen im Jahr 2023.

Recyda hat nicht nur das Vertrauen von Investoren gewonnen, sondern auch eine beeindruckende Liste namhafter Unternehmenskunden angezogen. Kao, einer der führenden Konsumgüterhersteller Japans, bekannt für Marken wie Goldwell, Guhl und John Frieda, arbeitet bereits seit den Anfängen mit Recyda zusammen. Das Unternehmen unterstreicht die Bedeutung digitaler Lösungen, um die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die Software von Recyda hilft dem Unternehmen, die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu bewerten und diese international für alle Verpackungstypen und Marken zu optimieren. Daniel Nebe, Senior Manager Package Development, Consumer Care Business, AEMEA, erklärt: „Die Lösung von Recyda liefert uns entscheidende Einblicke bereits in den frühen Phasen der Verpackungsentwicklung und hilft uns, das optimale Design im Sinne der Recyclingfähigkeit zu identifizieren. Recydas Lösung ist ein wichtiger Baustein in den gemeinsamen Anstrengungen der Branche, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.“

Recyda, gegründet von Christian Knobloch (CEO), Vivian Loftin (CMO) und Anna Zießow (CPO), plant die neuen Mittel für die Expansion in internationale Märkte, die Gewinnung neuer Kunden und die Beschleunigung der Produktentwicklung einzusetzen. „Diese Finanzierungsrunde gibt uns den nötigen Schub, unser derzeitiges Wachstum weiter auszubauen“, sagt Christian Knobloch, Mitgründer und CEO von Recyda. „Die Investitionsstrategie von Cusp Capital, eine neue Generation von Tools an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu finanzieren, passt perfekt zu unserer Vision. Mit der beeindruckenden Erfolgsbilanz des Teams ist Cusp Capital ein starker Partner an unserer Seite und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere internationale Präsenz sowohl in Bezug auf Kunden als auch auf die geografische Reichweite unserer Software auszubauen.“

„Wir sind der festen Überzeugung, dass sich die Verpackung von einem ‚Use and Dispose‘-System zu einem Kreislaufsystem entwickeln wird. Recyda hat eine starke Datenbasis geschaffen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre nachhaltigen Verpackungsportfolios effizient zu steuern – über verschiedene Abteilungen wie Nachhaltigkeit und Finanzen hinweg sowie entlang der gesamten Verpackungswertschöpfungskette. Angesichts der tiefgreifenden Lösung von Recyda, der bereits führende Marken vertrauen, hat Recyda das Potenzial, die führende Plattform für nachhaltige Verpackungen weltweit zu werden“, sagt Dr. Maximilian Rowoldt, Investor & General Partner bei Cusp Capital.

Transformation der Nachhaltigkeit von Verpackungen

Die SaaS-Lösung von Recyda wurde entwickelt, um Verpackungsdaten entlang der Verpackungswertschöpfungskette digital zu verwalten und umfassende Auswertungen durchzuführen. Das Herzstück der Plattform ist die digitale Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen, der Entsorgungsgebühren und anderer Nachhaltigkeitsaspekte unter Einhaltung dynamischer internationaler Standards.

Die Lösung von Recyda ist für die gesamte Wertschöpfungskette als zentrale Plattform für die Verpackungsindustrie konzipiert. Sie unterstützt Unternehmen in der Verpackungsentwicklung, im Stammdatenmanagement sowie im Reporting der Gebühren und deren Prognose. Mit dem Series-A-Investment will das Unternehmen seine Marktpräsenz rasch ausbauen und sein Produkt weiterentwickeln. Durch die Ausweitung der Reichweite auf neue Märkte und die Verfeinerung des Produktangebots will Recyda neue Standards im Nachhaltigkeitsmanagement von Verpackungen setzen und globale Unternehmen auf ihrem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützen.

„Wir haben ein tiefes Verständnis für die aktuellen Herausforderungen der Verpackungsindustrie und die Schwierigkeiten, denen Unternehmen gegenüberstehen, aufgebaut. Mit diesem Verständnis haben wir eine umfassende Softwarelösung entwickelt, die die Umsetzung der Anforderungen an nachhaltige Verpackungen in verschiedenen Märkten unterstützt und die Berichtspflichten deutlich optimiert“, sagt Anna Zießow, Mitgründerin und CPO von Recyda.

Förderung der globalen Reichweite: Internationalisierung und Produktentwicklung

Recydas Lösung ist speziell für international agierende Verpackungshersteller, Markeninhaber und Einzelhändler konzipiert und unterstützt sie gezielt sowohl in der Entwicklung neuer Verpackungen, sowie der Analyse, dem Management und dem Reporting existierender Portfolios. Mit dem Series-A-Investment will das Unternehmen seine Marktpräsenz zügig ausbauen und sein Produkt weiterentwickeln.

„Hinter unserem Unternehmen stehen nicht nur renommierte Investoren, sondern auch eine unglaubliche Menge an Know-how und Tatkraft in der Softwareentwicklung. Mit dem neuen Kapital können wir weitere Talente an Bord holen, um neue Ideen umzusetzen“, sagt Vivian Loftin, Mitgründerin und CMO von Recyda. „Sie sollten Recyda nicht aus den Augen verlieren, denn wir werden in den kommenden Monaten spannende Innovationen für unsere Software vorstellen.“

