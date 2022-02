60 Sekunden zittern: 2. Internationaler Zoom-Hack-Weltrekord!

Robert Beis war dabei. Am heutigen Sonntag, 13. Februar 2022 führte Hermann Scherer, Scherer GmbH & Co. KG einen weiteren Weltrekordversuch durch.

350 Personen aus 22 Nationen waren am Start. Von zuvor 390 Zoom-Teilnehmern ergriffen schon mal etliche die Flucht vor diesem Weltrekordversuch. Anschließend ging es darum, in die Breakout-Rooms zu gelangen – zu einer Vorqualifikation. Da blieben von den 350 Teilnehmern weitere 36 auf der Strecke. Schließlich gelang der Weltrekord aber mit sage und schreibe 314 Teilnehmern. Juhu!

Die „Weltrekordler“ redeten in 11 verschiedenen Sprachen und hatten für ihren jeweiligen Hack ein Zeitlimit von 60 Sekunden. Achselschweiß! Es war knapp, denn der vorherige Weltrekord hatte 312 Teilnehmer.

Robert C. Beis war auch dabei. Er ist seit 20 Jahren als Feng-Shui-Architekt bekannt und hat bereits vielen Unternehmen und Familien zu ihren ganz besonderen und vor allem individuellen Häusern verholfen. Seit zwei Jahren hat er sich dem Thema „Gebaute Liebe“ verschrieben. Zu diesem Thema hatte er im Juli 2021 ein viel beachtetes Interview mit Dr. Stefan Frädrich anlässlich der Speaking Days am 17. und 18. Juli 2021, die von Gedankentanken alias Greator durchgeführt wurden.

Worum geht es Robert Beis? Als einer der letzten echten Baumeister Bayerns möchte Bob seine Klienten mit „Gebauter Liebe“ umgeben. Er sagt: „Jede Umgebung löst Gefühle in uns Menschen aus. Das können wir nicht verhindern, aber wir können den Spieß umdrehen. Wir können uns eine Umgebung bauen, die positive Gefühle in uns auslöst. Wie wär“s mit Liebe?“ Nebenbei erklärt Bob noch allen, die es wissen wollen, dass ein Baumeister in Bayern ein Ingenieur ist und kein Bauunternehmer und dass das lateinische Wort architectura die Baukunst bedeutet. „Die Architektur war früher Teil der Bildenden Künste.“ sagt Bob.

Robert Beis, Architekt und Baumeister hat sich auf Feng-Shui-Architektur spezialisiert und neuerdings auf Gebaute Liebe. Seine Expertise besteht im individuellen Hausbau inkl. Homeoffice und Co. als Möglichkeit der Selbstverwirklichung in einer gebauten Umgebung die anhaltende liebevolle Gefühle in ihren Bewohnern und Benutzern auslösen.

