60 Jahre Windsurfen – Spezialangebot von Surf Shop W7

Wassersportart weiterhin im Trend

In wenigen Monaten feiert das Windsurfen seinen 60. Geburtstag. Auch wenn der Sport sich mittlerweile im Vergleich zu seinen Anfängen im Jahre 1964 unter dem Amerikaner Jim Drake stark gewandelt hat, ist das „Stehsegeln“ auch heute noch populär. So gibt es aktuellen Zahlen zufolge noch immer um die 1,5 Millionen aktive Windsurfer allein ein Deutschland. Ableger des Windsurfens wie das Kitesurfen, Standup Paddling, Bodyboarding oder Wingsurfen scheinen dem Windsurfsport eher nicht den Rang abzulaufen, sondern eine Belebung zu sein. So gibt Umfragen zu Folge auch kaum ein Wassersportler das Windsurfen auf, sondern betreibt eher zusätzlich weitere Sportarten. Untermauert wird diese Annahme auch von der Tatsache, dass die Nachfrage in unserem

Der Surf Shop Windstärke 7 vertreibt seit 2005 deutschland- und EU-weit Wassersportartikel und ist spezialisiert auf Windsurfen, Surfen, Bodyboarding und Wingsurfen.

Kontakt

Surf Shop Windstärke 7

Lena Middendorf

Franz-Claas-Str. 12

33428 Harsewinkel

017649114727

team@windstaerke7.de

https://www.surfshop-w7.de/

Bildquelle: Pixabay