6 tägiger Retreat „Reise deines Lebens“ Portugal/Algarve

Location: Finca Quinta Quinze

Street: Finca Quinta Quinze 0

City: 81000 – Boliqueime (Germany)

Start: 22.06.2023 02:00 Uhr

End: 27.06.2023 02:00 Uhr

Entry: 1470.00 Euro (incl. 19% VAT)

Lust bei Sonne, Meer und Strand deinen inneren Schatz zu entdecken?

Möchtest du mehr Klarheit bekommen und wissen, wo dein eigner Weg dich hinführt?

Was bringen dir diese Tage in Portugal?

Ein persönliches Highlight erleben und das eigene Leben bewusst in die Hand nehmen. Seelenbalsam!

Du findest hier Nahrung für deine Seele und Antworten. Dabei behandeln wir die Fragen: Wer bist du? Warum bist du hier? Wie erreichst du ein erfülltes Leben?

6 Tage für dich und deine Bestimmung.

Preis pP: CHF 1.770,00 – CHF 1.470,00 Frühbucherpreis bis 30.05.2023

Info unter: https://www.carmen-cornelia-haselwanter.com/retreatportugalde

Ein Mind and Soul- Retreat, verbunden mit aktiver Erholung. Verbringe die Zeit mit guten Menschen auf dieser herrlichen Finca.

Info und Anmeldung: info@carmenchaselwanter.ch

Kontakt

www.Carmen-Cornelia-Haselwanter.com

Carmen Cornelia Haselwanter

Via Surpunt 56

7500 St.Moritz

0041 79 966 00 11



Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.