6 schlechte Angewohnheiten, die dich daran hindern, auf Dating-Seiten und in Zufalls-Chats dein Glück zu finden

Für alle, die neu im Online-Dating sind, könnte die Suche nach einem Seelenverwandten im Internet leicht, einfach und intuitiv erscheinen. In gewisser Weise ist das auch so. Du solltest aber nicht erwarten, deinen Seelenverwandten buchstäblich sofort nach der Registrierung zu finden, ohne viel Aufwand zu betreiben. Höchstwahrscheinlich wird alles ganz anders sein.

Mehr noch! Es gibt einige sehr spezielle Dinge beim Online-Dating, über die normalerweise nicht gesprochen wird. Aber es lohnt sich, über sie zu sprechen! Wusstest du zum Beispiel, dass es einige schlechte Angewohnheiten gibt, die dich davon abhalten können, neue vielversprechende Bekanntschaften zu machen? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Lies dir bitte die folgenden Informationen durch und wiederhole nicht die Fehler der anderen.

Schlechte Angewohnheit Nr. 1. Nur auf Glück hoffen

Viele Menschen glauben, dass es ausreicht, ein Profil auf einer Dating-Website zu erstellen, und schon kommen massenweise Angebote für ein Kennenlernen rein. Aber das ist nicht der Fall. Anstatt die Initiative selbst in die Hand zu nehmen, meldet man sich einfach auf einer anderen Seite oder Anwendung an und wartet erneut. Das kann sehr lange so weitergehen.

Du musst verstehen, dass Online-Dating keine Frage des Glücks ist, sondern eine Frage deiner Beharrlichkeit und Ausdauer. Natürlich gibt es Menschen, die wirklich Glück haben. Aber das ist eher eine Ausnahme als eine weit verbreitete Tendenz.

Schlechte Angewohnheit Nr. 2. Konzentriere dich auf 1-2 Dating-Dienste

Tausende von Menschen entscheiden sich aus irgendeinem Grund für ein oder zwei Dating-Apps und nutzen nur diese, ohne Alternativen in Betracht zu ziehen. Das ist ein großer Fehler, denn auf diese Weise schränken sie ihren potenziellen sozialen Kreis stark ein.

Wenn es dir wirklich darum geht, vielversprechende und interessante Bekanntschaften zu finden, solltest du bereit sein, zu experimentieren und etwas Neues auszuprobieren. Im Übrigen nicht nur klassische Partnervermittlungen, sondern auch andere Formate. Zum Beispiel den Video-Chat mit Fremden. Ein prägnantes Beispiel ist der Zufalls-Videochat ChatRandom, in dem du dich mit zufälligen Leuten treffen und unterhalten kannst, wobei du Filter für Geschlecht und Standort verwenden kannst, aber auch mit Gleichgesinnten in thematischen Chaträumen eine gute Zeit haben kannst.

Es gibt auch eine Menge Alternativen zu ChatRandom:

Hola – ein lebhafter Zufalls-Videochat für Smartphones, in dem du nicht nur per Video kommunizieren, sondern auch Live-Videoübertragungen durchführen und sogar Minispiele mit anderen Nutzern spielen kannst.

Glow – eine ziemlich gute Alternative zu ChatRandom, in der du dein eigenes Profil mit einem Foto fast wie in einer Dating-App erstellen, per Text oder Video unter vier Augen kommunizieren, anderen Teilnehmern Geschenke machen und einfach eine nette Zeit haben kannst.

Bermuda – einen Zufalls-Videochat mit Filtern für Geschlecht und Standort sowie eine große Auswahl an Masken und Filtern für Fotos und Videos. Es gibt auch einen Beitrags-Feed ähnlich wie bei Instagram.

CooMeet – ein funktionaler Video-Chat und eine hervorragende Alternative zu Chatrandom, die den Nutzern einen fehlerfreien Geschlechtsfilter, einen integrierten Nachrichtenübersetzer, praktische mobile Anwendungen und einen ausgezeichneten Moderationsdienst bietet.

Gaze – ein Video-Chat mit Fremden, bei dem du nach Gesprächspartnern über die Geolokalisierung suchen, den integrierten Nachrichtenübersetzer nutzen und nach Belieben im Text- oder Videochat kommunizieren kannst. Gaze hat auch einen Beitrags-Feed und Stories wie Instagram.

Es gibt heute wirklich eine Menge interessanter Video-Chats. Es lohnt sich definitiv nicht, auf dieses Format zu verzichten. Probiere es aus, es wird dir bestimmt gefallen!

Schlechte Angewohnheit Nr. 3. Zu schnell Entscheidungen treffen

Viele Menschen entscheiden zu schnell, ob eine Person die richtige für sie ist oder nicht. Sie können jemanden in wenigen Minuten kennenlernen und sofort entscheiden, dass das die richtige Person für sie ist. Das kann zu Enttäuschungen führen, wenn du später feststellst, dass du einen Fehler gemacht hast. Es ist besser, sich mehr Zeit zum Kennenlernen der Person zu nehmen, bevor man eine Entscheidung trifft.

Im Allgemeinen ist Eile beim Online-Dating inakzeptabel. Es gibt keinen Grund zur Eile. Chatte mit verschiedenen Leuten, versuche sie so objektiv wie möglich zu evaluieren, beschränke dich nicht auf Textnachrichten und videochatte zumindest einmal, um einander besser zu verstehen und kennenzulernen. Sonst ist das alles nutzlos.

Schlechte Angewohnheit Nr. 4. Ständig zurück in die Vergangenheit blicken

Oftmals können schlechte vorangegangene Beziehungserfahrungen einen großen Einfluss darauf haben, wie eine Person auf neue Bekanntschaften zugeht. Es kann sein, dass man neue Bekanntschaften permanent mit seinem früheren Partner vergleicht, Angst hat, die gleichen Fehler zu machen und sich in seine eigenen Schattenseiten vertieft.

Wenn du wirklich beschlossen hast, deine Liebe im Internet zu finden, versuche alles zu tun, damit vergangene Beziehungen nicht dazwischenfunken. Beseitige alles aus deinem Blickfeld, was dich an sie erinnert, wechsle zu etwas anderem, finde ein interessantes Hobby. Je weniger du an die Vergangenheit denkst, desto leichter wird es sein, in die Zukunft zu schauen und Schritte in diese Richtung zu unternehmen.

Schlechte Angewohnheit Nr. 5. Übermäßige Selbstkritik

Selbstkritik kann sehr schädlich für dich sein und dein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen senken. Du fängst an zu denken, dass du der Liebe und einer Beziehung nicht würdig bist. Es kommt dir zudem so vor, als ob alle anderen in den Partnervermittlungen in jeder Hinsicht besser sind als du. Aber das ist definitiv nicht wahr!

Hier sind einige Tipps, wie du vermeiden kannst, zu selbstkritisch zu sein:

Achte auf deine Gedanken. Wenn du beginnst, dich zu kritisieren, halte inne und überlege, warum du dich kritisierst. Wie wahr sind diese Gedanken? Bist du wirklich so schlecht, wie du denkst?

Versuche, die Situation von der anderen Seite zu betrachten. Anstatt dich auf deine Schwächen zu konzentrieren, versuche, an deine Stärken zu denken. Was kannst du gut? Worin bist du gut?

Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder Mensch ist einzigartig, und dich mit anderen zu vergleichen, ist ein Rezept für Enttäuschungen.

Vergiss nicht, was du erreicht hast. Wenn du etwas Gutes erreicht hast, vergiss nicht, dich zu loben.

Bitte um Hilfe. Wenn du das Gefühl hast, mit deiner Selbstkritik allein nicht fertig zu werden, suche dir Hilfe bei einem Psychologen oder Psychotherapeuten.

Ja, es kann anfangs schwierig sein, nicht mehr nach den eigenen Schattenseiten zu suchen und sich selbst zu kritisieren. Aber mit der richtigen Herangehensweise und dem richtigen Maß an Anstrengung wirst du diese Aufgabe bestimmt meistern.

Schlechte Angewohnheit Nr. 6. Unfähigkeit zuzuhören

Wenn du nicht weißt, wie du deinem Chatpartner zuhören sollst, musst du unbedingt etwas dagegen tun. Auch wenn die andere Person anfangs aufmerksam zuhört, was du sagst, kann deine Redefreudigkeit mit der Zeit anfangen, sie zu nerven. Und zwar erheblich. Deshalb solltest du nicht nur reden:

Konzentriere dich auf den Sprecher und das, was er sagt, anstatt über deine eigenen Gedanken nachzudenken.

Unterbrich nicht und versuche nicht, etwas Eigenes beizusteuern, bevor der Sprecher seinen Gedanken zu Ende gebracht hat.

Stelle klärende Fragen und zeige dein Interesse.

Es gibt Situationen, in denen übermäßige Redseligkeit keine Unfähigkeit zum Zuhören ist, sondern eine „Angst vor dem Schweigen“. Es mag dir so vorkommen, als seien Gesprächspausen ein Zeichen dafür, dass du und dein Gesprächspartner einfach nichts mehr zu besprechen habt und eure Kommunikation bald aufhören wird. Das ist aber nicht immer so. Man muss nicht versuchen, die Stille mit Gesprächen über Nichts zu „füllen“. Es ist besser, zuerst eine Liste mit Themen zu erstellen, über die du mit deinem Gegenüber sprechen möchtest. Und wenn sich eine solche Pause ergibt, biete an, über eines dieser Themen zu sprechen. Das wird dein Leben sehr viel einfacher machen.

