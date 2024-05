6. Deutsches Erlebniswelten Forum, 7. November in München

Im Focus stehen faszinierende Einblicke in Erlebnis-Markenwelten, Themenausstellungen, spannende Betriebsführungen und Unternehmensinszenierungen.

München. Das Deutsche Erlebniswelten Forum ist seit seiner Premiere vor sechs Jahren zu einem internationalen Branchenevent geworden der interessante Einblicke in faszinierende Erlebnis- und Markenwelten, Themeninszenierungen, Betriebsführungen und Erlebnisdesign bietet. Die Teilnehmer erhalten am 7. November in München Facts, spannende Inputs und geballtes Expertenwissen von Betreibern, Projekt- und KommunikationsleiterInnen, Brand-Experience Experten über Planung, Management und Marketing, unter anderem über das John-Deere-Forum Mannheim, Dr. Oetker Welt Bielefeld, der Erlebniswelt Sandgrube 13 Krems, dem Audioversum Innsbruck, der Rapunzel Welt Legau, und den Albgut Manufakturen in Münsingen. Ebenso über Erlebnisinszenierung der Gablonzer Industrie, sowie Präsentationen von faszinierenden Betriebs- und Werksführungen rund um gläserne Produktionen.

Erlebniswelten haben das Potential um die Geschichte einer Marke zu vermitteln, die Markenbekanntheit zu steigern und die Besucher zum Entdecken und Mitmachen zu animieren. Welche Attraktionen mit welchen Imagescapes sollte man einsetzen um Erlebniswelten erfolgreich zu planen und zu betreiben, ebenso wird am Forum erörtert wie die Attraktivität aufrecht erhalten kann um neu potenzielle Gäste zu generieren und mit Kooperationspartner die Erlebniswelt abwechslungsreich und spannend zu behalten. Neue digitale Techniken spielen immer mehr ein wichtige Rolle dabei und ermöglichen eine multisensorische Interaktion.

Rückfragehinweise: CCI Congresse International – 14167 Berlin – Mühlenstraße 8a – Telefon 0049 (0)30 213003930 – office@erlebnisweltenforum.de – www.erlebnisweltenforum.de

CCI Congresse International vermittelt seit über 30 Jahren aktuelles und praxisbezogenes Wissen in verschiedenen Veranstaltungsformaten und bietet Fachkompetenz vor allem mit den Themenschwerpunkten Marketing, Management, Kommunikation und Verkauf. CCI verfügt über ein großes Kompetenznetzwerk und setzt hohe Maßstäbe bei der Auswahl von Vortragenden.

Firmenkontakt

CCI Congresse International

Klaus Forcher

Mühlenstraße 8a

14167 Berlin

0049 30 213003930



http://www.erlebnisweltenforum.de

Pressekontakt

Deutsches Erlebniswelten Forum

Annemarie Gumpold

Mühlenstraße 8a

14167 Berlin

0049 170 2624019



http://www.erlebnisweltenforum.de