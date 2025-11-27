6.000 Beamte befragt: Diese PKV-Leistungen sind wichtig!

Die safeon-Erhebung zeigt, worauf Beamte bei der PKV wirklich achten – und welche wichtigen Tarifdetails oft übersehen werden.

Der digitale Versicherungsmakler safeon hat in einer groß angelegten Online-Erhebung 6.000 Beamt:innen und Beamtenanwärter:innen zu ihren Entscheidungsfaktoren bei der privaten Krankenversicherung befragt. Die Ergebnisse zeigen ein klares Muster:

Viele achten bei der Tarifwahl vor allem auf Preis und Stabilität, während zentrale Leistungsmerkmale oft unterschätzt werden, obwohl sie im Alltag entscheidend sind.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

– Rückerstattungen werden häufig übersehen, obwohl sie ein erhebliches Sparpotenzial bieten.

– 62 % stufen Zahnleistungen als „sehr wichtig“ ein. Sie sind damit für viele entscheidender als die Beitragshöhe.

– 65 % wünschen sich mehr Komfort im Krankenhaus als die gesetzliche Standardversorgung.

– 55 % suchen gezielt ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis statt maximalen oder minimalen Schutz.

– Heilpraktiker-Leistungen spielen nur für 14 % eine relevante Rolle.

Beamte achten auf den Beitrag, übersehen aber oft die leistungsstarken Stellschrauben!

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Preis und Beitrag stehen bei vielen Befragten im Fokus. Gleichzeitig erhalten wichtige Tarifbestandteile wie Rückerstattung, Zahnersatz oder stationäre Wahlleistungen deutlich weniger Aufmerksamkeit als erwartet.

Dabei beeinflussen gerade diese Leistungen langfristig sowohl die Versorgung als auch die tatsächlichen Kosten.

„Viele Interessierte vergleichen Tarife zunächst über den Beitrag“, sagt Danijel Kupceric, Gründer und Geschäftsführer von safeon. „Unsere Erhebung zeigt aber, dass Rückerstattung, Zahnschutz oder Klinikkomfort langfristig einen viel größeren Unterschied machen können – finanziell wie medizinisch. Genau hier entsteht häufig Unsicherheit.“

Die Daten zeigen klar: Tarifwissen entscheidet über die Qualität der Absicherung.

Die Befragung macht deutlich, dass viele Beamt:innen eine klare Vorstellung von ihrem Budget haben, jedoch nicht immer wissen, welche Leistungen für ihre Lebenssituation wirklich relevant sind.

Kupceric weiter: „Gerade bei der PKV für Beamte kommt es auf die Kombination aus Beihilfe und privater Absicherung an. Wer die Leistungsbausteine versteht, trifft nicht nur eine sicherere, sondern oft auch eine günstigere Entscheidung.“

Die vollständigen Ergebnisse sollen dabei helfen, typische Fehlannahmen zu reduzieren, etwa, dass Klinikkomfort „nur Luxus“ sei oder dass Rückerstattungen kaum Einfluss auf den Jahresbeitrag hätten.

Die vollständige Auswertung der Datenerhebung steht unter folgendem Link zur Verfügung:

safeon | Unsere Datenerhebung zeigt worauf es wirklich bei einer PKV ankommt!

Die safeon GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger, digitaler Versicherungsmakler mit Fokus auf Beamt:innen, Referendar:innen und Studierende. safeon bietet kostenfreie, persönliche Beratung rund um die Themen private Krankenversicherung, Beihilfe, Dienstunfähigkeit und Altersvorsorge, komplett digital und verständlich aufbereitet.

Mit klarer Sprache, Transparenz und einem nachhaltigen Ansatz steht safeon für eine moderne, faire Form der Versicherungsberatung.

