50 Jahre Spaß und Nervenkitzel: Der Freizeitpark Kings Dominion in Virginia feiert Jubiläum

Neuer Wing Coaster stellt Weltrekorde auf – Bunte Feierlichkeiten mit Feuerwerk, abendlichen Shows und singenden Pilzen

Mit einer neuen Rekordachterbahn ist der Freizeitpark Kings Dominion in der Nähe von Richmond, Virginia, in die Saison 2025 gestartet. Zugleich feiert Kings Dominion 50-jähriges Bestehen, weshalb von Mai bis August 2025 alles im Zeichen von „Golden Summerbration“ steht. Dahinter verbirgt sich zum Jubiläum eine spektakuläre Veranstaltungsreihe mit Shows und eindrucksvollen Nachtinszenierungen.

Weltweit höchster und längster Wing Coaster

Das Highlight 2025 ist die neue Achterbahn Rapterra, die gleich zwei Weltrekorde aufstellt. Mit einer Fahrtstrecke von 941 Metern sowie einer Höhe von 44 Metern ist sie der weltweit längste und höchste Wing Coaster. Wie für diese Art typisch, sitzen die Fahrgäste hier nicht über, sondern seitlich neben der Schiene, was für eine extra Portion Dynamik und Nervenkitzel sorgt. Passend dazu simuliert Rapterra den Flug des Dschungelfalken, einem mystischen Wesen, das als thematischer Aufhänger der Attraktion dient. Der elektromagnetische Antrieb beschleunigt die Fahrgäste in weniger als vier Sekunden von null auf eine Geschwindigkeit von 105 Kilometer pro Stunde. Die rasante Fahrt führt durch einen Dive-Loop und einen Korkenzieher, um anschließend ihren Höhepunkt in der adrenalingeladenen 360-Grad-Raptor-Rolle zu finden. Ein wilder, 89 Sekunden langer Tanz mit der Schwerelosigkeit, der im Gedächtnis bleibt.

„Golden Summerbration“ fasziniert mit Musik, Licht und Farben

Doch nicht nur Adrenalinjunkies kommen in Kings Dominion auf ihre Kosten. Ab dem 24. Mai 2025 lädt der Soak City Water Park zu einer sommerlichen Abkühlung ein. Bis zum 1. September genießen Gäste dort Rutschenspaß oder entspannen auf dem Lazy River im Reifring. Zusätzlich verwandelt sich der Freizeitpark vom 31. Mai bis zum 3. August 2025 für die „Golden Summerbration“ in eine Bühne für Musik, Licht und Farben. Neue Aufführungen im Kings Dominion Theater und Night Shows auf der International Street verzaubern mit beeindruckenden Inszenierungen. Eine beliebte Attraktion des Parks sind die singenden Pilzfiguren, die mit ihrem farbenfrohen Look in der Manier eines männlichen A-capella-Chors fröhliche Lieder schmettern und dazu tanzen. Kulinarisch reist der Park durch seine eigene Vergangenheit und präsentiert Speisen und Getränke, die, inspiriert von den vergangenen fünf Jahrzehnten, Erinnerungen wecken sollen. Ein Highlight erwartet die Besucher am 4. und 5. Juli 2025: Zu den Feiern anlässlich des Unabhängigkeitstags genießen sie bei den „Star-Spangled Nights“ eine spektakuläre Feuerwerksshow.

Virginia gehört mit der US-Hauptstadt Washington, DC und dem Bundesstaat Maryland zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

