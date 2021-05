50 Jahre: Shanghai.Berlin und SCHOTT CERAN® feiern Jubiläum

Story Engineers setzen neuen Markenclaim “Excitement on top” auf schott-ceran.com in Szene

Ceran vs. CERAN®: Vor 50 Jahren war die Geburtsstunde eines legendären Produkts. Als erster Hersteller setzte SCHOTT 1971 schwarze Glaskeramik für die Produktion von Kochfeldern ein. Das Material hatte bis dato dazu gedient, Raumschiffe beim Eintritt in die Erdatmosphäre vor Hitze zu schützen. Nun sorgte es für eine Revolution in der Küche. Um diesen Meilenstein zu feiern, beauftragte SCHOTT Shanghai.Berlin mit dem Jubiläums-Relaunch der Website.

“Kochfelder aus Glaskeramik gehören in modernen Küchen heute zum absoluten Standard. Das Material bietet hier jedoch auch noch eine Vielzahl anderer Anwendungsmöglichkeiten. Darum wollten wir das Jubiläum von SCHOTT CERAN® dafür nutzen, unsere Innovationsführerschaft sowie die vielen Vorteile und Einsatzzwecke unseres Produkts auf eine moderne Art und Weise darzustellen. Mithilfe von Shanghai.Berlin ist das rundum gelungen”, so Kathrin Becker, Director Marketing SCHOTT CERAN®.

Auf Basis der gemeinsam überarbeiteten Markenstrategie für SCHOTT CERAN® entwickelte Shanghai.Berlin das Konzept, den Seitenaufbau und die Content-Erstellung der neuen Website. Der besondere Fokus der Story Engineers lag darauf, den neuen Markenclaim “Excitement on top” online erlebbar zu machen. Bereits die Startseite ist so angelegt, dass man das Produkt in all seinen Facetten versteht. Die Unterseiten ermöglichen dem Nutzer, tiefer in die Erlebniswelt von SCHOTT CERAN® einzutauchen.

Kurze und knackige Texte informieren zu Inhalten wie Produktdetails, Farb- und Anwendungsvariationen, Pflegehinweise und Begriffserklärung. Die hohe Qualität der Produkte spiegelt sich in großen Abbildungen in hochwertiger Bildsprache wider. Parallax- und Videohintergründe verleihen der Website einen dynamischen Gesamteindruck und machen so auf dezente Weise auch visuell die Innovationskraft des Produkts erlebbar.

Neben weiteren Projekten für SCHOTT CERAN® ist Shanghai.Berlin aktuell auch für die Unternehmensbereiche SCHOTT Pharma und SCHOTT ROBAX® tätig. “Vom ersten Moment an war es unsere Mission, SCHOTT CERAN® für Kunden verständlich und anfassbar zu machen. Zu diesem Zweck haben wir ein Erlebnis erschaffen, das Nutzer die ganze Tragweite der SCHOTT CERAN®-Revolution hautnah erfahren lässt”, so Michael Moser, Co-CEO von Shanghai.Berlin.

Das SCHOTT CERAN® Team:

Kathrin Becker (Director Marketing), Vanessa Pehnelt (Head of Marketing)

Das Shanghai-Team:

Nuria Bohnenblust Serra (Account Director), Dörthe Gössler (Senior Art Director Digital), Michael Spilker (Copy Director), Taha Bader (UX Designer), Dana Kreidt (Creative Partner)

Partner:

Für Programmierung und SEO der Website arbeitete Shanghai.Berlin mit Namics/Frankfurt zusammen.

SCHOTT CERAN® Website:

https://www.schott-ceran.com/de

Shanghai.Berlin ( https://shanghai.berlin) sind Story Engineers für das digitale Zeitalter. Unter Leitung der Co-CEOs Stefan Karl und Michael Moser entwickelt, baut, lenkt und optimiert die Agentur einzigartige Stories, die für ihre Empfänger tatsächlich relevant sind. Shanghai.Berlin vereint Experten, Exoten und Kollaborateure unter einem Dach und nutzt so Kollaboration als die Kraft des digitalen Zeitalters. Kunden der Agentur sind Marken wie z. B. Mercedes-Benz, Schott, Panasonic, Fraport, Toll4Europe und Samsung.

Firmenkontakt

Shanghai.Berlin

Michael Moser

Tempelhofer Ufer 1

10961 Berlin

+49 30 322 956 300

info@shanghai-berlin.de

https://shanghai.berlin/

Pressekontakt

Forvision

Anke Piontek

Lindenstr. 14

50674 Köln

0221-92 42 81 40

0221-92 42 81 42

info@forvision.de

https://www.forvision.de/de/

Bildquelle: @copyright Shanghai.Berlin/ Schott