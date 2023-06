50 Jahre Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

2. Juni 2023 – Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand feiert in diesem Monat seinen 50. Geburtstag. „Wir freuen uns schon sehr auf die Feierlichkeiten zu unserem 50. Jubiläum. Am Donnerstag, 8. Juni, feiern wir mit rund 200 geladenen Gästen – wir erwarten Reden von Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, dem Landrat von Ostholstein, Timo Gaarz und Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e. V.“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die Feier findet bei gutem Wetter am Strand und auf der neuen Seebrücke statt, die bei dieser Gelegenheit gleich offiziell eingeweiht wird. Es gibt ein Flying Buffet und ein großes Feuerwerk. An dem darauffolgenden Wochenende gibt es dann viele Attraktionen für alle Besucherinnen und Besucher von Samstag, 10. Juni bis Sonntag, 11. Juni auf der Fußballwiese. Die Gäste erleben ein Showprogramm auf der großen Bühne sowie Animationen für Groß und Klein. Vielfältige Stände, köstliche Leckereien, zahlreiche Spielstationen und viele Attraktionen für die ganze Familie wie Karaoke, Familienquiz, Band und Tanzauftritte runden das Programm ab. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

