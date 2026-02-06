5 Tipps für den Wohnungskauf als Kapitalanlage“ – mit Experten-Check

Hansch Immobilien startet neuen Blog: Für Kapitalanleger. Für Vermieter.

Köln, 6. Februar 2026 – Hansch Immobilien erweitert seinen Online-Auftritt um einen neuen Blogbereich auf der Startseite von www.hanschimmobilien.de. Den Auftakt macht der Beitrag „5 Tipps für den Wohnungskauf als Kapitalanlage“ – kompakt, praxisnah und mit klarem Fokus auf typische Fallstricke, die private Kapitalanleger beim Immobilienkauf häufig unterschätzen.

Ein zentraler Tipp im neuen Blogbeitrag lautet: „Besichtigung mit Experten: Makler oder Sachverständiger“. Denn ob Bausubstanz, Modernisierungsbedarf, Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), Lagequalität oder realistische Mieterwartungen – viele wirtschaftliche und technische Risiken zeigen sich nicht im Expose, sondern erst vor Ort. Genau hier setzt Jürgen Hansch an: Als Immobilienmakler und Sachverständiger bietet er die Besichtigungsbegleitung als unabhängiger Immobilienberater an. Ziel ist es, Kaufinteressenten bei der Entscheidungsfindung fachlich abzusichern – mit Blick auf Zustand, Kostenfolgen, Marktwert und Vermietbarkeit.

„Gerade bei Kapitalanlagen entscheidet die Qualität der Prüfung über die Rendite – und über teure Überraschungen nach dem Notartermin“, erklärt Jürgen Hansch. „Eine professionelle Begleitung bei der Besichtigung hilft, Chancen und Risiken realistisch einzuordnen und die richtigen Fragen zu stellen.“

Von der Kaufentscheidung bis zur Vermietung – alles aus einer Hand:

Der Blogbeitrag zeigt zudem: Wer eine Wohnung als Kapitalanlage kauft, denkt idealerweise früh an die spätere Vermietung. Denn Mietpreis, Zielgruppe, Ausstattung, Grundriss und energetischer Zustand beeinflussen nicht nur die Vermietbarkeit, sondern auch Leerstandsrisiken und langfristige Wertentwicklung.

Für den nächsten Schritt nach dem Kauf steht Hansch Immobilien mit besonderer Expertise bereit: Als Vermietungsexperte in Köln unterstützt das Unternehmen Eigentümer bei der strategischen Vermietung, von der Mietpreisermittlung über die Unterlagenprüfung bis zur rechtssicheren Vertragsgestaltung und einer professionellen Übergabe. So entsteht ein roter Faden: fundierte Kaufentscheidung, klare Kalkulation – und eine Vermietung, die wirtschaftlich und organisatorisch passt.

Jetzt lesen: „5 Tipps für den Wohnungskauf als Kapitalanlage“

Der Beitrag ist ab sofort im neuen Blogbereich auf der Startseite von www.hanschimmobilien.de verfügbar.

Hansch Immobilien ist ein Maklerbüro in Köln (Büro: Neuehrenfeld/Ehrenfeld) und spezialisiert auf Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien in Köln und Umgebung.

Der Vermietungsexperte in Köln

