5 stellt erste Plattform für Bereitstellung und Sicherheit von Anwendungen in der KI-Ära vor

– F5 Application Delivery and Security Platform vereint hochleistungsfähiges Traffic-Management und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen

– Einfacher und sicherer Betrieb jeder Anwendung in hybriden Multi-Cloud-Infrastrukturen

München, 04. März 2025-F5 (NASDAQ: FFIV) hat auf der AppWorld die F5 Application Delivery and Security Platform vorgestellt. Als branchenweit erste ADC (Application Delivery Controller)-Lösung vereint sie hochleistungsfähigen Lastausgleich und Traffic-Management mit erweiterten App- und API-Sicherheitsfunktionen in einer Plattform. Damit stellt F5 eine neue Generation von ADCs – ADC 3.0 – bereit, die speziell für die außergewöhnlichen Anforderungen moderner und KI-gestützter Anwendungen entwickelt wurde.

„KI beschleunigt Innovationen, erhöht aber auch Kosten, Komplexität und Cyber-Risiken für IT- und Sicherheitsteams“, sagt Franois Locoh-Donou, President und CEO von F5. „F5 kann als einziger Anbieter die Herausforderungen von hybriden Multi-Cloud-Architekturen bewältigen. Die F5 Application Delivery and Security Platform ist für Unternehmen ein großer Schritt nach vorne. Denn damit können sie Komplexität reduzieren und das volle Potenzial von KI erschließen.“

Laut dem kommenden State of Application Strategy Report 2025 von F5 setzen bereits 96 % der Unternehmen KI-Modelle ein. F5 schätzt außerdem, dass innerhalb von drei Jahren 80 % aller Anwendungen KI-fähig sein werden. Aber die meisten Unternehmen können nicht die riesigen Datenmengen, komplexen Datenverkehrsmuster und neuen Angriffsvektoren bewältigen, die mit KI-Anwendungen einhergehen.

Die wichtigsten Eigenschaften

– Die F5 Application Delivery and Security Platform erfüllt diese Anforderungen. Die umfassende ADC-Lösung für Unternehmen, die hybride Multi-Cloud-Infrastrukturen betreiben, bietet:

– Vollständige Bereitstellung und Sicherheit für jede Anwendung auf einer Plattform, die das Management für IT- und Sicherheitsteams vereinfacht.

– Bereitstellung an jedem Ort und in jedem Formfaktor für den nahtlosen Einsatz in verschiedenen IT-Umgebungen.

– Einheitliche Richtlinien und Verwaltung über alle Standorte hinweg, um Komplexität zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern.

– Umfangreiche Analysen und Einblicke, die relevant und umsetzbar sind, um die Leistung und Sicherheit komplexer Anwendungen zu erhöhen.

– Vollständig programmierbare Datenebenen mit automatisierter Bereitstellung und benutzerdefinierten Funktionen, damit sich Unternehmen effektiv an veränderte Anforderungen anpassen können.

– Vollständige Lebenszyklus-Automatisierung, sodass sich Teams auf die Bereitstellung von Innovationen statt Wartungsaufgaben konzentrieren.

Überall einsetzbar

Die neue Plattform ist API-gesteuert und ermöglicht konsistente Richtlinien für jede Anwendung, in jeder Umgebung und für alle Formfaktoren. Die F5 Application Delivery and Security Platform ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen und Innovationen. Sie funktioniert nahtlos mit Hochleistungshardware in lokalen Rechenzentren, Software der nächsten Generation in virtualisierten und hybriden Umgebungen sowie SaaS für Cloud-native Umgebungen.

Die F5 Application Delivery and Security Platform führt derzeitige Einzellösungen zusammen, um kritische Anforderungen wie hochleistungsfähigen Lastausgleich, Multicloud-Networking, umfassende Web-App- und API-Sicherheit sowie KI-Gateway-Funktionen zu erfüllen.

„KI treibt Innovationen voran und setzt Unternehmen gleichzeitig einem neuen Niveau an Komplexität und Risiken aus“, sagt Christopher Rodriguez, Research Director, Cybersecurity and Trust bei IDC. „Die Konvergenz von Application-Delivery- und Security-Funktionen wird für Unternehmen unverzichtbar sein, die in dieser sich schnell entwickelnden Landschaft die Nase vorn haben wollen.“

Erfahren Sie mehr über die F5 Application Delivery and Security Platform unter f5.com.

Über F5

F5 ist ein Multi-Cloud-Anwendungsservice- und Sicherheitsunternehmen, das sich dafür einsetzt, eine bessere digitale Welt zu ermöglichen. F5 arbeitet mit den größten und zukunftsweisenden Unternehmen der Welt zusammen, um Anwendungen und APIs überall zu sichern und zu optimieren -vor Ort, in der Cloud oder am Edge. F5 ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden außergewöhnliche, sichere digitale Erlebnisse zu bieten und Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein. Weitere Informationen finden Sie unterf5.com.(NASDAQ: FFIV)Sie können uns auch aufLinkedInundFacebookbesuchen, um weitere Informationen über F5, seine Partner und Technologien zu erhalten.

Firmenkontakt

F5 Networks

Claudia Kraus

Lehrer-Wirth-Straße 2

81829 München

+49 089 58978720



https://www.f5.com/de_de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Alexander Fuchs

Paul-Heyse-Straße 29

80336 München

+49 089 58978720



https://finkfuchs.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.